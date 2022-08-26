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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de "GastroRize" günleri başladı

AA

Rize'de "GastroRize" günleri başladı

RİZE (AA) - Rize'nin yöresel lezzetlerinin tanıtılacağı "2. Ulusal Rize Gastronomi Günleri (GastroRize)" başladı.

Rize Belediyesi ev sahipliğinde şehir merkezindeki bir otelde düzenlenen etkinliğe, Vali Kemal Çeber, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Belediye Başkanı Rahmi Metin, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan ve diğer ilgililer katıldı.

Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize'nin yemek kültürünün altın değerinde hazine olduğunu söyledi.

Kente gelen gastronomi uzmanlarının katkılarıyla birçok alanda yeni hedeflere yöneleceklerine inandığını vurgulayan Metin, "GastroRize ile hedeflenen, ürün tanıtımının ötesinde köylerde, kırsal ve şehirde yaşayanların üretime nasıl faydalı olabilecekleri. Bu üretim yeni mamuller olduğu gibi, yeni ustaların ortaya çıkmasına, Türkiye'nin değişik illerine iş icra etmelerine vesile olacaktır. Bu anlamda GastroRize'nin mutfağında da birçok şeyi geliştirmemiz gerekiyor." dedi.

Metin, Rize'nin doğası ve kültürüyle turizmde önemli bir nokta olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Allah tahtı bahşetmiş, biz bahtımızı almaya çalışıyoruz. Bu alanda 14 ürünü coğrafi işaretli olarak tescil ettirdik. Sırada 10'a yakın bekleyen ürün var. Bütün mor yiyecekler adeta bu şehirde toplanmış. Bu iklimsel özelliklerin, coğrafi değerlerin dünyaya tanıtılması gerekiyor. GastroRize bu adımlardan birisi."

Rize'nin çayıyla ön plana çıktığına işaret eden Metin, "Dünyada en çok çay tüketen ülkeyiz. Yaşayan nüfusa göre orantılandığımızda en çok tüketen ülke konumundayız. Çayın yanında diğer ürünlerin tanıtılmasına bu çalışmalar renk katacaktır." diye konuştu.

Gastronomi dünyasından isimleri buluşturan festivalde, yerel lezzetlerin ve gastronomi programlarının yanı sıra kentin biyoçeşitliliği, çay ve tarımı, yerel pazarlar, yöre mimarisi ve geleneksel lokantaların tanıtımına ilişkin faaliyetler gerçekleştirilecek.

Doğal ve tarihi zenginliklerinin yanı sıra yöresel lezzetleriyle bilinen kentin dünyaya tanıtılmasını hedefleyen GastroRize, 28 Ağustos'ta sona erecek.

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