Rize'de kortej yürüyüşü düzenlendi

RİZE (AA) - Rize'nin fethinin 561. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüş düzenlendi.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösterisi eşliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüş, Atatürk Caddesi boyunca devam etti.
Katılımcıların, 150 metrelik dev Türk bayrağını taşıdığı yürüyüş, İsmail Kahraman Kültür Merkezi önünde sona erdi. Etkinlik tiyatro gösterisiyle sona erdi.
Yürüyüşe, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, Rize Dernekler ve Vakıflar Birliği (RİDEVA) Başkanı Recep Albayrak, diğer davetliler ve vatandaşlar katıldı.