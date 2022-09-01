Organ ve kök hücre bekleyen çocuklar için kilometrelerce pedal çeviriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Organ ve kök hücre bekleyen çocuklar için kilometrelerce pedal çeviriyor

AA

Organ ve kök hücre bekleyen çocuklar için kilometrelerce pedal çeviriyor

RİZE (AA) - Adana'da, 2013'te 6 yaşındaki oğlunu beyin tümörü nedeniyle kaybeden Kemal Yücel, organ ve kök hücre nakli bekleyen çocuklara dikkati çekmek için bisikletiyle çıktığı Türkiye turunda Rize'ye ulaştı.

Çocuklar için "Her Pedal Bir Umut Olsun" temasıyla bisiklet turunu başlatan Yücel, AA muhabirine, lösemi hastası çocukların hayatta kalabilmesi için 10 Ocak'ta Adana'dan yola çıktığını söyledi.

Yaklaşık 2 bin 500 kilometre yol kat ederek Rize'ye ulaştığını anlatan Yücel, "Buradan Karadeniz sahil hattını takip ederek Çanakkale'ye, oradan da tekrar Adana'ya dönerek turu tamamlayacağım." diye konuştu.

Yücel, zor ve uzun bir umut yolculuğuna çıktığını belirterek şunları kaydetti:

"Yolda bir kaza atlattım, ölümden döndüm. Bana sordular, 'Bu kadar tehlikeyi ve riski göze almaya değer mi?' diye. Değer, çünkü ben 9 yıl önce 6 yaşındaki çocuğumu kaybettim. Evlat acısı nedir bilirim. Başka çocukların hayata kalabilmesi için yollara düştüm. Başka anne ve babalar benim gibi evlat acısı yaşasın istemiyorum. Bu uğurda yaşamımı kaybedeceksem de seve seve feda ederim. Hastanelerde her geçen gün ölüme bir adım daha yaklaşan çocuklarımız var.

Evladımın hayatını kurtaramadım, başka çocukların hayatlarını kurtaracağıma inanıyorum. Bu umutla ve enerjiyle yollardayım. Gittiğim yerlerde insanlara temas ederek kök hücre bağışını anlatacağım. Çocukların ışığı, umudu olacağım. İnanıyorum ki umut ışığımız hiç sönmeyecektir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karadenizli balıkçılar "Vira Bismillah" dedi
YEREL HABERLER Karadenizli balıkçılar "Vira Bismillah" dedi
Rize Belediyesinden vatandaşlara "su tasarrufu" çağrısında bulunuldu
YEREL HABERLER Rize Belediyesinden vatandaşlara "su tasarrufu" ...
Rize'de tahta arabalar "Laz Ralli"de yarıştı
YEREL HABERLER Rize'de tahta arabalar "Laz Ralli"de yarıştı
Rize'de 'Laz Ralli' heyecanı
YEREL HABERLER Rize'de 'Laz Ralli' heyecanı
Rize'de alabalık çiftliğinin etrafında 3'ü yavru 4 ayı görüntülendi
YEREL HABERLER Rize'de alabalık çiftliğinin etrafında 3'ü yavru 4 ...
'Hamsi' severlere kötü haber
YEREL HABERLER 'Hamsi' severlere kötü haber

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.