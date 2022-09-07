Çaykur Rizesporlu Hurk'dan Samsunspor maçına ilişkin açıklama:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizesporlu Hurk'dan Samsunspor maçına ilişkin açıklama:

AA

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında 11 Eylül Pazar günü sahasında Yılport Samsunspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un golcü oyuncusu Anthony Hurk, önemli bir Karadeniz derbisi oynayacaklarını söyledi.

Çaykur Rizesporlu Hurk'dan Samsunspor maçına ilişkin açıklama:

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında 11 Eylül Pazar günü sahasında Yılport Samsunspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un golcü oyuncusu Anthony Hurk, önemli bir Karadeniz derbisi oynayacaklarını söyledi.

Anthony Edsel Johannes van den Hurk, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta oynadıkları Yeni Malatyaspor maçında gol atmasının mutluluk verici olduğunu belirtti.

İlk galibiyetin her zaman moral olarak önemli olduğunu vurgulayan Hurk, "Özellikle ligde ilk galibiyetimizi kazanmamız takım olarak bizi çok mutlu etti. Tabii ki benim gollerimin de galibiyetimize yaraması sevindirici. Bundan sonra da gollerimle takıma katkı sağlamak istiyorum." dedi

Hollandalı oyuncu, yeni bir çevreye geldiği için alışma süreci olacağına işaret ederek, "Geldiğim andan itibaren hem kulüp olarak hem şehir olarak herkes bana yardımcı oluyor. Bunu net bir şekilde görebiliyorum. Bu da uyum sürecimi kısaltan bir şey. Hem aileme hem bana herkes yardımcı oluyor. Ben de bir şeyleri başarmam gerektiğini biliyorum. Onun için elimden gelenin en iyisini her maçta yapmaya çalışacağım." diye konuştu.

Ligde hafta sonu Yılport Samsunspor'u ağırlayacaklarını anımsatan deneyimli golcü, şunları kaydetti:

"Samsunspor'u inceliyoruz, arkadaşlarım anlatıyor. Şampiyonluk adaylarından ve iyi oyuncuları var. Ama şu ana kadar iyi gitmiyorlar. Son maçlarını da kaybettiler. Taraftarlarını mutlu etmek için çok hevesli bir şekilde buraya gelecekler. Çok istekli olacaklar. Bizim de en az onlar kadar maçı kazanabilmemiz için istekli olmamız lazım. Önemli bir Karadeniz derbisi olduğunun farkındayım. İyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum."

Hurk, ligde kendisine gol sayısıyla ilgili hedef belirlemediğini dile getirerek, "Benim gol atmam güzel bir şey ama bunun galibiyetle süslenmesi daha değerli. Benim gol atıp kaybetmemizin hiçbir anlamı yok. Umarım attığım goller galibiyetimizi sağlar. O yüzden bir gol hedefi koymadım. Yeter ki goller galibiyetlere yardımcı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaykur Rizesporlu Van den Hurk: İyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum
YEREL HABERLER Çaykur Rizesporlu Van den Hurk: İyi bir maç ...
Rize'de "Dijital Obeziteden Dijital Diyete" projesinin tanıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Rize'de "Dijital Obeziteden Dijital Diyete" ...
Rize'de kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Rize'de kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
Rize'de yağışın ardından toprak kayması nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Rize'de yağışın ardından toprak kayması nedeniyle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.