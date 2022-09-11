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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de usta öğreticiler atıkları ekonomiye kazandırıyor

AA

Rize'de usta öğreticiler atıkları ekonomiye kazandırıyor

RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Rize'de bir grup kadın usta öğretici, kumaş parçaları, naylon poşet, çay çöpü ve mısır yaprağı gibi atıkları önce ip haline getiriyor ardından da geleneksel yöntemle dokuyarak elbise, çanta ve kilime dönüştürüyor.

Çayeli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yaklaşık iki yıl önce Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde hayat boyu öğrenme kurumlarında "geri dönüşüm" ve "sıfır atık" temalı eğitim ve farkındalık çalışmaları başlatıldı.

Bu kapsamda usta öğreticiler atıkları değerlendirerek, satışa sunulacak ürünler hazırlıyor.

Çayeli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Handan Yelkenci, AA muhabirine, "Sıfır Atık Projesi"ni ilçenin en eski dokumacılık kültürü olan kasnakla dokuma işine uygulamak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

- "Her şeyi dönüştürebiliriz"

Bazı atık malzemelerden hazırladıkları ipi, kasnakla dokuyarak kilim haline getirdiklerini anlatan Yelkenci, projeyi Çayeli Belediyesinin katkılarıyla, "Annesinin Sandığı Kızına Çeyiz Olsun" adlı çalışma ile de büyüttüklerini ifade etti.

Yelkenci, böylece hiçbir şeyi atmadan değerlendirme imkanı bulduklarını ifade ederek, "Poşet, çay atığı ve mısır yaprağını değerlendirmeye başladık. Her evde, her şey değerlendirilmeli. Poşetler çok önemli, doğada kaybolmuyor ve bu şekilde değerlendirmeliyiz. Her şeyi dönüştürebiliriz, yoksa doğayı kaybedebiliriz." dedi.

Projeye iki yıl önce başladıklarında bu aşamaya geleceklerini hayal bile etmediklerini dile getiren Yelkenci, iyi bir yere geldiklerini belirtti.

Yelkenci, "Şu anda üretime, satışa döndük. Sıfır atık düşüncesiyle elde ettiğimiz ürünleri satışa da çevirdik. Ev hanımları ve usta öğreticilerimiz yaptıkları ürünlerle ekonomik kazanç sağlıyor. Atmıyorlar, kazanca çeviriyorlar." diye konuştu.

- "Yeni şeyler üretmeye çalışacağız"

Projeye katkı sunan usta öğreticilerden Beyhan Şuşoğlu Şişman, mısır yaprağını kumaşa dönüştürdüklerini belirtti.

Bu kumaşı iskemle, tablo yapımında değerlendirdiklerini anlatan Şişman, "Sıfır Atık Projesi"ne en üst düzeyde katkı sunmak istediklerini söyledi.

Şişman, fuarlarda ürünlerinin beğeni gördüğünü dile getirerek, "Mısır yaprağından çanta, şezlong yaptık. Çok beğenildi ve sattık. Sipariş alıyoruz. Böylece daha önce çöpe attığımız ürünlerden ailemize katkıda bulunuyoruz. Maddi kazanç sağlıyoruz ve sağlamaya devam edeceğiz. Yeni şeyler üretmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

- Atık poşetlerden 10 günde çanta yapıyorlar

Bilge Güngör, doğanın atıklarla kirletildiğini gördüğünde üzüldüğünü belirtti.

"Doğanın bize ihtiyacı yok, bizim doğaya ihtiyacımız var." diyen Güngör, yıllardır doğadaki atıkları nasıl değerlendirebileceğini düşündüğünü ifade etti.

Güngör, poşetle paspas, çanta, kilim, elbise dokuduğunu anlatarak, eski kumaş parçalarından da yeni elbiseler hazırladığını aktardı.

Ürettikleri ürünlerin çok değerli olduğuna işaret eden Güngör, şöyle konuştu:

"Bizim ürettiğimiz ürünler hiçbir yerde yok, hiçbir yerden satın alamazsınız. Hep farklı, kişiye özel oluyor. Herkes kendisini daha özel hissediyor bu giysilerle. Örneğin bir çanta için 2-3 gün poşet topluyoruz. Bunları yıkama, temizleme, kesme aşaması bir haftayı buluyor. Poşet çantayı rafa koymak, dokumasıyla 10 günü buluyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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