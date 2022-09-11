Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Diğrenç Tunusluoğlu, Baran Eraslan, Nurettin Dinçer Demir

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Kerem Kalafat (Dk.74 Gökhan Gönül), Bahadır Öztürk (Dk.13 Koray Altınay), Emirhan Topçu, Ercan Coşkun, Grahovaç, Mithat Pala (Dk.74 Alper Potuk), Miya, Sefa Yılmaz (Dk.50 Emircan Altıntaş), Benhur Keser, Hurk (Dk.46 Kubilay Kanatsızkuş)

Yılport Samsunspor: Szumski, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Yusuf Abdioğlu, Mücahit Albayrak, Osman Çelik, Yunus Emre Gültekin (Dk.46 Ali Kaan Güneren), Fofana (Dk.74 Novikovas), Boldrin (Dk.84 Cihan Kahraman), Laura, Douglas Tanque (Dk.63 Harris)

Goller: Dk.10 Mithat Pala (Çaykur Rizespor), Dk.43 Fofana (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 56 Emirhan Topçu, Dk.76 Koray Altınay, Dk.90+1 Kubilay Kanatsızkuş (Çaykur Rizespor) Dk.32 Yusuf Abdioğlu, Dk.67 Ali Kaan Güneren, Dk.82 Mücahit Albayrak (Yılport Samsunspor)





RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor mücadelesi 1-1 tamamlandı.







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