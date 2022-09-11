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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor maçının ardından

AA

Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor maçının ardından

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, maç boyunca oyunun hakimi olduklarını ama kalelerinde gördükleri tek pozisyonunda golle sonuçlandığını söyledi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmaları gereken bir maçta istedikleri sonuca ulaşamadıklarını söyledi.

Samsunspor karşısında oyunun hakimi olduklarına işaret eden Korkmaz, "Genel anlamda maç boyunca bir pozisyon verdik maalesef o pozisyon gol oldu. Kazanma adına her şeyi yaptık. Dört maçtır topun hakimi, pas oyunu oynayan bir takımız. Maalesef sahamız iyi değil, antrenman sahamız ondan daha kötü. Pas oyunu oynayan takımların sahası iyi olmalı. Bu mazeret değil her koşulda kazanmalıyız. İstemediğimiz bir sonuç oldu." dedi.

Hücumda ilk yarıda sorun yaşadıklarının altını çizen Korkmaz, "Kubilay ikinci yarıda bizi rahatlattı ama üçüncü bölgede daha iyi olmalıyız. Yetenekli oyuncularımız daha fazla aktif olmalı. Bunları da yapacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Ligde statü nedeniyle Selim Ay, Mendes, Bolasei gibi oyuncuların kadroda yer alamadığına değinen Korkmaz, yetenekli genç oyuncuların olması halinde her teknik adamın oynatacağına inandığını, statü nedeniyle maçlara 20 kişilik kadro ile çıktıklarını sözlerine ekledi.

Korkmaz, maçtan sonra istifaya çağrılması ile ilgili "Ben sonuna kadar buradayım. Yöneticilerin tasarrufu varsa bilmiyorum. Ben bu işi başaracağımıza inanıyorum. Taraftarın saygı çerçevesinde her türlü eleştiri hakkı var." ifadelerini kullandı.


- Yılport Samsunspor cephesi

Kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Bayram Bektaş ise oyuncuları tebrik ederek iyi mücadele ortaya koyduklarını kaydetti.

Golde basit hata yaparak topu rakibe verdiklerini vurgulayan Bektaş, şöyle devam etti:

"Kenara açılan topun devamında rakibe, gol noktasına pas verdik. Kendi oyuncumuza çarpan top filelere gitti. Üst üste gelen hatalardan geri düştük. Golü aradık ve fırsatları bulduk ama ilk yarı orta sahada sıkıntı yaşadık. Rakip arkaya sarkınca sorunlar yaşadık. İkinci yarı oyunu dengeleyerek beraberliği yakaladık. Maçı kazanabilirdik. Pas anlamında oyunun kontrolünü alınca rakip uzun pasa döndü. Dönen toplarla organize atak geliştirdik ama sonuçlandıramadık."

Çaykur Rizespor'un Süper Lig'den düşen büyük bir camia olduğuna dikkat çeken Bektaş, "Biz bu güce karşı direnç koyduk. Son saniye galip gelecek pozisyonu yakaladık ama çok kötü kullandık. Rakibi üçe bir yakaladık. Atsak maç bitiyordu. Bir puan ile dönüyoruz üzgünüz. Saha da çok kötüydü. Özellikle bu tür sahalar pas oyunu oynayan takımlar için zor oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Samsun'dan gelen basın mensuplarının toplantı odasını terk etmesi ile ilgili soruya ise Bektaş, "Basın odası, katılmak isteyen gelir, istemeyen, gelmeyen katılmayabilir. Saygı duyuyorum. Basın mensuplarından objektif yorum beklerim. Takım kötü oynayınca eleştirilecek olan benim. Bu takım bir mücadele örneği ortaya koyuyor. Sonuçlandırma ile ilgili sıkıntımız var. Objektif olduktan sonra saygı duyuyorum. Basın mensupları aracılığı ile kendimizi kamuoyuna anlatıyoruz. Hata yapabilirim, özür dilemeyi bilirim." diye konuştu.

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