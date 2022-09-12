Çaykur Rizespor, Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında 17 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Yılport Samsunspor karşılaşmasında ilk 11'de yer alan futbolcular ısınma hareketlerinin ardından gerçekleştirdikleri koşu ile antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise 5'e 2 pas çalışması ve çift kale maç yaptı.

Yeşil-mavili ekip, çalışmalarına yarın devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.