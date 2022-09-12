Rize'de kaybolan işçi bulundu

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RİZE (AA) - Rize'nin İkizdere ilçesinde kaybolan Karayolları işçisi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Karayolları 103. Şube Şefliği'ne bağlı İkizdere Çamlık Bakımevinde görevli Halim Türüt, gece geç saatlerde kişisel eşyalarını bırakıp bakımevinden ayrıldı.

Çalışma arkadaşlarının Türüt'ün kaybolduğu ihbarında bulunması üzerinde bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.



Jandarma, AFAD, İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekipleri ve arama kurtarma köpekleri ile yapılan arama çalışmaları sonucu Türüt, yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulundu.

Türüt, 112 Acil Servis ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





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