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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de iş yeri sahibi hareketsiz halde bulduğu serçeye kalp masajı yaptı

AA

Rize'de iş yeri sahibi hareketsiz halde bulduğu serçeye kalp masajı yaptı

RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde iş yeri sahibi, hareketsiz halde bulduğu serçeyi kalp masajı yaptıktan sonra doğaya bıraktı.

Ardeşen Sanayi Sitesi'nde iş yeri bulunan Enes Bayrakoğlu, bir serçenin iş yeri duvarına çarparak düştüğünü fark etti.

Yerde hareketsiz yatan kuşun yanına giden Bayrakoğlu, serçeye bir süre kalp masajı yaptı.

Enes Bayrakoğlu, gazetecilere, "Parmağımla kalp masajı yapmaya başladım. Epey mücadele verdim. Sonra kuş kendine geldi. Su verdim, elimin içine aldım. Biraz çırpınıyordu. Biraz bekledikten sonra doğaya bıraktım. O an yaşadığım sevinç ve mutluluk bambaşkaydı." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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