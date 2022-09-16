Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Rize'de basın toplantısı düzenledi:

AA

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Rize'de basın toplantısı düzenledi:

RİZE (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Biz Türkiye'ye yeni bir seçeneğiz. Memleket Partisi olarak çok kısa süre içerisinde örgütlendik, seçime katılma hakkını aldık. Allah'ın izniyle bu seçimde sürpriz parti biz olacağız." dedi.

İnce, Rize Öğretmenevi'nde düzenlendiği basın toplantısında, hükümetin çay ve fındık konusundaki politikalarının yanlış olduğunu savundu.

Altılı masa konusuna değinen İnce, "Bizim kavga etmek ve acıları kaşımak gibi böyle bir derdimiz yok. Cumhuriyet ile Osmanlıyı yarıştırmak, böyle bir derdimiz yok. Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim. İzmir Marşı da bizim Mehter Marşı da bizim. Biz Türkiye'ye yeni bir seçeneğiz. Memleket Partisi olarak çok kısa süre içerisinde örgütlendik, seçime katılma hakkını aldık. Allah'ın izniyle bu seçimde sürpriz parti biz olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Muharrem İnce, şöyle konuştu:

"Bizi güneyimizden Suriye'den kuşatmak istiyorlar, batımızdan Yunanistan ile kuşatmak. Yunanistan'da 20'nin üzerinde üs kurdu Amerika. Bu bir kuşatma harekatıdır. Yani Ukrayna için yapıldı bunlar. Ukrayna için yapıldıysa Ukrayna Rusya savaşı devam ediyor. Ne işi var 12 bin tane tankın bizim sınırımızda? Bu konuda bu ülkeyi yöneten hükümete her türlü desteği veririz hiç sıkıntı yok. Biz yerli ve milli bir partiyiz. Libya konusunda her türlü desteği veriyoruz. Mavi Vatan vazgeçilmezimizdir. Destekliyoruz. Biz diğer muhalefet partilerine benzemeyiz. Biz bir iş doğru yapılmışsa destekleriz. İHA'ları ve SİHA'ları destekliyoruz. Biz iktidar olduğumuzda kaldığı yerden devam edecek. Ancak Erdoğan'ın ve AKP'nin Suriye politikasını desteklemiyoruz."

"Söylenenlere bir bakın. Atatürk diyemem, Mustafa Kemal derim. Sakarya Meydan Muharebesi'ni Sakarya'da kutlamak Atatürk'ün kurduğu partiye yakışıyor mı?" diyen İnce, şöyle devam etti:

"Böyle bir şey olabilir mi. Atatürk'e 'Dersim katliamcısı' dedi milletvekili. Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekili. Atatürk'ün partisi. Orada mücadele şansı yoktur, haklı olmak önemli değil. Muharrem İnce daha çok oy alır, aldı da zaten. CHP'de hiçbir başarı cezasız kalmaz. İstanbul işgal edilmişti. Mustafa Kemal Paşa işgal edilmiş şehri terk etti Ankara'ya gitti. İstanbul'u da öyle kurtardı. CHP'yi de buradan kurtaracağız merak etmeyin o işgali kaldıracağız. Ben işgalden ilçe başkanlarını il başkanlarını kastetmiyorum. Tabanı kastetmiyorum tepedeki üç beş yöneticiden kastediyorum. Ama benim sorunum Cumhuriyet Halk Partisi ile değil orayı yönetenlerle. Tabanla hiçbir sıkıntım yok. Onlar benim dostlarım kardeşlerim, arkadaşlarım. Onlarla ter akıttık biz. Şu anda derdim CHP değil derdim Erdoğan ve AKP'dir çünkü Türkiye'yi kötü yönetenler onlar, uçuruma doğru sürükleyen onlar ve yoksullaştıran onlar."

İnce, daha sonra partiye yeni katılanlara rozet taktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muharrem İnce: CHP işgal altında
YEREL HABERLER Muharrem İnce: CHP işgal altında
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Korkmaz, Adanaspor maçını değerlendirdi:
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Korkmaz, Adanaspor ...
Bülent Korkmaz: Bu lig, zor ve farklı bir lig
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: Bu lig, zor ve farklı bir lig
Rize'de sağanak; heyelanlarda kapanan 9 köy yolu açıldı
YEREL HABERLER Rize'de sağanak; heyelanlarda kapanan 9 köy yolu ...
Rize'de şiddetli yağış heyelanlara yol açtı
YEREL HABERLER Rize'de şiddetli yağış heyelanlara yol açtı
Eşini ve kuzenini öldüren şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Eşini ve kuzenini öldüren şüpheli tutuklandı
Rize'de iş yeri sahibi hareketsiz halde bulduğu serçeye kalp masajı yaptı
YEREL HABERLER Rize'de iş yeri sahibi hareketsiz halde bulduğu ...
Rize'de eşini ve amcasının oğlunu öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Rize'de eşini ve amcasının oğlunu öldüren zanlı ...
Engelli dalgıcın 120 saatlik zorlu macerası
YEREL HABERLER Engelli dalgıcın 120 saatlik zorlu macerası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.