RİZE (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Biz Türkiye'ye yeni bir seçeneğiz. Memleket Partisi olarak çok kısa süre içerisinde örgütlendik, seçime katılma hakkını aldık. Allah'ın izniyle bu seçimde sürpriz parti biz olacağız." dedi.

İnce, Rize Öğretmenevi'nde düzenlendiği basın toplantısında, hükümetin çay ve fındık konusundaki politikalarının yanlış olduğunu savundu.

Altılı masa konusuna değinen İnce, "Bizim kavga etmek ve acıları kaşımak gibi böyle bir derdimiz yok. Cumhuriyet ile Osmanlıyı yarıştırmak, böyle bir derdimiz yok. Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim. İzmir Marşı da bizim Mehter Marşı da bizim. Biz Türkiye'ye yeni bir seçeneğiz. Memleket Partisi olarak çok kısa süre içerisinde örgütlendik, seçime katılma hakkını aldık. Allah'ın izniyle bu seçimde sürpriz parti biz olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Muharrem İnce, şöyle konuştu:

"Bizi güneyimizden Suriye'den kuşatmak istiyorlar, batımızdan Yunanistan ile kuşatmak. Yunanistan'da 20'nin üzerinde üs kurdu Amerika. Bu bir kuşatma harekatıdır. Yani Ukrayna için yapıldı bunlar. Ukrayna için yapıldıysa Ukrayna Rusya savaşı devam ediyor. Ne işi var 12 bin tane tankın bizim sınırımızda? Bu konuda bu ülkeyi yöneten hükümete her türlü desteği veririz hiç sıkıntı yok. Biz yerli ve milli bir partiyiz. Libya konusunda her türlü desteği veriyoruz. Mavi Vatan vazgeçilmezimizdir. Destekliyoruz. Biz diğer muhalefet partilerine benzemeyiz. Biz bir iş doğru yapılmışsa destekleriz. İHA'ları ve SİHA'ları destekliyoruz. Biz iktidar olduğumuzda kaldığı yerden devam edecek. Ancak Erdoğan'ın ve AKP'nin Suriye politikasını desteklemiyoruz."

"Söylenenlere bir bakın. Atatürk diyemem, Mustafa Kemal derim. Sakarya Meydan Muharebesi'ni Sakarya'da kutlamak Atatürk'ün kurduğu partiye yakışıyor mı?" diyen İnce, şöyle devam etti:

"Böyle bir şey olabilir mi. Atatürk'e 'Dersim katliamcısı' dedi milletvekili. Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekili. Atatürk'ün partisi. Orada mücadele şansı yoktur, haklı olmak önemli değil. Muharrem İnce daha çok oy alır, aldı da zaten. CHP'de hiçbir başarı cezasız kalmaz. İstanbul işgal edilmişti. Mustafa Kemal Paşa işgal edilmiş şehri terk etti Ankara'ya gitti. İstanbul'u da öyle kurtardı. CHP'yi de buradan kurtaracağız merak etmeyin o işgali kaldıracağız. Ben işgalden ilçe başkanlarını il başkanlarını kastetmiyorum. Tabanı kastetmiyorum tepedeki üç beş yöneticiden kastediyorum. Ama benim sorunum Cumhuriyet Halk Partisi ile değil orayı yönetenlerle. Tabanla hiçbir sıkıntım yok. Onlar benim dostlarım kardeşlerim, arkadaşlarım. Onlarla ter akıttık biz. Şu anda derdim CHP değil derdim Erdoğan ve AKP'dir çünkü Türkiye'yi kötü yönetenler onlar, uçuruma doğru sürükleyen onlar ve yoksullaştıran onlar."

İnce, daha sonra partiye yeni katılanlara rozet taktı.

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