İş insanı Vedat Naiboğlu, Pazar TSO Başkanlığına adaylığını açıkladı

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RİZE (AA) - İş insanı Vedat Naiboğlu, Pazar Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Naiboğlu, ilçedeki ofisinde düzenlediği basın toplantısında, gelecek ay yapılacak kongrede, Pazar TSO Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olduğunu belirterek, seçimi kazanması halinde ticaretteki çalışma modelini ilçe geneline yayacak projeler geliştireceklerini söyledi.

Pazar ilçesinin bir çok konuda çevre ilçelerin gerisinde kaldığını savunan Naiboğlu, bunun da istihdam sağlanarak çözülebileceğini ifade etti.

Naiboğlu, seçimlerin demokratik bir ortamda geçmesini temenni ederek, kongrede çıkacak sonucun Pazar'a hayırlı olmasını diledi.

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