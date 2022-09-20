ÇAYKUR'un üçüncü sürgün yaş çay alımları devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÇAYKUR'un üçüncü sürgün yaş çay alımları devam ediyor

AA

ÇAYKUR'un üçüncü sürgün yaş çay alımları devam ediyor

RİZE (AA) - ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, üçüncü sürgünde bugün itibarıyla 75 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Alim, Genel Müdürlükte gazetecilere, bu sezon yaş çay rekoltesinde biraz düşüş olduğunu söyledi.

Hava şartları ve toplanma kaynaklı ürün veriminde azalma olduğunu ifade eden Alim, "Üreticilerimiz hiçbir sıkıntı yaşamadan, kota ve kontenjan uygulaması yapılmadan çayını çok rahatlıkla istediği yere ve istediği fiyata satabildi. Kurum olarak bize gelen çayı işlemiş olduk." dedi.

Alim, üçüncü sürgün yaş çay alımlarının devam ettiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Birinci sürgünde 212 bin ton yaş çay aldık. İkinci sürgünde 195 bin ton yaş çay alabildik. Üçüncü sürgünde bugün itibarıyla 75 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdik. Bizim hedefimiz üreticinin bütün çayını alabilmek. Üreticiyi memnun edebilmek. Normalde bizim çalışanlarımız 180 gün çalışıyor. O süreç içerisinde kampanyayı da bir şekilde bitirmemiz lazım. Hava şartları da uygun olduğu müddetçe çay alımına devam edeceğiz."

Beyaz çayın kilogramının 1000 lira olmasına rağmen 235 kilogram aldıklarını belirten Alim, "Fiyat yüksek olmasına rağmen rağbet olmadı. Yeşil çayda 155 bin ton üretim yaptık." ifadelerini kullandı.

Alim, kuru çay satışında hedefleri doğrultusunda bugün itibarıyla 132 bin ton civarında satış yaptıklarına işaret ederek, "İnşallah yıl sonunda koyduğumuz hedefe ulaşmak için herhangi bir terslik bulunmuyor. Satışlarımızda herhangi bir sıkıntı yok." dedi.

Genel Müdür Alim, soğuk çay Didi'de hedeflerinin 100 milyon litre olduğunu, bugün itibarıyla 65 milyon litreyi geçtiklerini sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cansu'nun kısa süren üniversite sevincindeki hatalı işleme soruşturma
YEREL HABERLER Cansu'nun kısa süren üniversite sevincindeki hatalı ...
Koronavirüsten 9 ferdini kaybeden ailede genetik bir bulguya rastlanmadı
YEREL HABERLER Koronavirüsten 9 ferdini kaybeden ailede genetik bir ...
Rize'de, Kovid-19 nedeniyle 9 ferdini kaybeden ailenin genetik sonuçları sevindirdi
YEREL HABERLER Rize'de, Kovid-19 nedeniyle 9 ferdini kaybeden ...
Rizeli Cansu Karadereli'nin üniversite sevinci kısa sürdü
YEREL HABERLER Rizeli Cansu Karadereli'nin üniversite sevinci kısa ...
5 katlı binanın çatısı yandı
YEREL HABERLER 5 katlı binanın çatısı yandı
Rize'de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Rize'de bir binanın çatı katında çıkan yangın ...
Cansu'nun üniversite sevinci, 6 saat 15 dakika sürdü
YEREL HABERLER Cansu'nun üniversite sevinci, 6 saat 15 dakika sürdü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.