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Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

AA

Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

RİZE (AA) - Rize'deki uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Rize Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Bir iş yeri ile ev ve otomobilde yapılan aramada, 7 ruhsatsız tabanca, 93 tabanca fişeği, 30,83 gram metamfetamin, 38,23 gram esrar, 21,85 gram sentetik uyuşturucu, 0,86 gram toz halinde ecstasy hap, 3 sentetik ecza ile hassas terazi ve 2 uyuşturucu madde öğütme aparatı ele geçirildi.

Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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