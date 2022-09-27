Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz, basınla buluştu:

RİZE (AA) - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, şehir hastanesi kesinlikle ilin ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

Prof. Dr. Yılmaz, üniversitede düzenlediği basın toplantısında, göreve başlayalı yaklaşık 2,5 ay olduğunu belirtti.



Bu süreyi yoğun tempo içerisinde üniversite ve ili tanımakla geçirdiklerini ifade eden Yılmaz, "Nasıl bir katkıda bulunabiliriz, önce tespit edelim dedik. Bir hekim olarak teşhisi doğru koyamazsınız tedaviniz uygun olmayabilir. Üniversiteyi de aynı şekilde görüyorum. Önce doğru teşhis, ihtiyaçları belirlemek, ardından elimizdeki imkanlarla en büyük verimliliği alabilecek müdahalelerde bulunmaktır." dedi.



Yılmaz, ilin nabzını yokladıklarında en büyük taleplerin neredeyse yüzde 95'inin sağlıkla alakalı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:



"Sağlık derken de aklımıza üniversitemizin hastanesi geliyor. Üniversitemizin hastanesini ben bir vatandaş olarak öncelikle gittim, gezdim, daha sonra bir hasta ve hasta yakını olarak gittim. Sonra bütün katları ve acil servisi arkadaşlarımla gayri resmi olarak gezdik. Atamam yeni olduğu için çoğu kişi beni tanımıyordu. Yaptığımız bu ziyaretlerde hastaların en büyük sorun yaşadığı yerin acil servisi olduğunu ve hastanın durumu ciddiyse o hastamızın yoğun bakıma ihtiyacı veya yatak ihtiyacı olduğunu görüyor olduk."



Yılmaz, hastanenin servislerinde yenileme faaliyetleri devam ettiğini, acil servis konusunda da mevcut yeri genişleterek modern bir bina yapmayı planladıklarını kaydetti.

Rize Şehir Hastanesi projesinin çok güzel olduğunu belirten Yılmaz, "Şehir Hastanesi kesinlikle şehrin ihtiyacını karşılayacaktır. Çok modern ve bütün ihtiyaçlar düşünülmüş. Burası bir çekim merkezi olmalı. Sağlık turizmi bölgemiz için de büyük bir avantaj. Bunu da bu hastane ile sağlayabiliriz." dedi.

Yılmaz, ek yerleştirmelerle beraber üniversitede doluluk oranının yüzde 86 belirterek, "Benzer statüdeki üniversitelerde benzer ortalamalar var. Öğrencinin niteliğini artırarak bunu yüzde 100'e nasıl getirebiliriz? Bizlerin sunacağı imkanlarla alakalı. Çünkü sizin en iyi reklamınızı öğrencilerin kendileri yapar. Biz onlara ne kadar destek olursak bu bir sosyal organizasyon olabilir, kariyer günleri, zorunlu olmayan bir staj veya burs olabilir. Tüm yöntemleri kullanarak bunu sağlamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.





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