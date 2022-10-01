Futbol: Spor Toto 1. Lig

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Stat: Çaykur Didi



Hakemler: Alper Akarsu, Oğuz Terzi, Emrah Ünal



Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Kerem Kalafat (Dk. 86 Grahovaç), Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Ercan Coşkun (Dk. 46 Alberk Koç), Koray Altınay, Mithat Pala, Miya (Dk. 46 Sefa Yılmaz), Alper Potuk (Dk. 86 Papa), Benhur Keser (Dk. 73 Emircan Altıntaş), Kubilay Kanatsızkuş

Bodrumspor: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Süleyman Özdamar, Cenk Şen (Dk. 78 Süleyman Güneş), Abdurrahman Canlı (Dk. 62 Erkan Değişmez), Recep Aydın (Dk. 78 Koray Kılınç), Samet Yalçın, Kenan Özer, Erdem Çetinkaya (Dk. 62 Bahadır Erol), Celal Dumanlı (Dk.71 Jahovic)



Gol: Dk. 67 Sefa Yılmaz, Dk. 80 Emircan Altıntaş (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Onur Akbay, Dk. 58 Celal Dumanlı (Bodrumspor), Dk. 74 Mithat Pala, Dk. 90+3 Tarık Çetin (Çaykur Rizespor)





RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, Bodrumspor'u 2-0 mağlup etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.