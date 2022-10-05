Çaykur Rizespor kalecisi Tarık Çetin, Altay maçını değerlendirdi:

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RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında 10 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Altay ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da kaleci Tarık Çetin, Altay'ı yenmeleri halinde üst sıralara doğru ilerleyeceklerini söyledi.

Tarık Çetin, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki idman öncesi gazetecilere, yeniden Spor Toto Süper Lig'e yükselme parolasıyla sezona başladıklarını dile getirdi.

Tarık, rakiplerine göre ligde bir maç eksikleri olduğuna dikkati çekerek, "Önümüzdeki Altay maçını kazanmak için oynayacağız. O maçı da kazandıktan sonra üst sıralara yaklaşmış olacağız. Altay maçının serinin başlangıcı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Geride kalan haftalarda sonuçların zaman zaman istedikleri gibi gitmediğini belirten Tarık, "Ama önemli olan takım olabilmek. Lig uzun bir maraton ve hedefimiz Süper Lig. Bu olguda çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta Bodrumspor maçından 3 puanlık galibiyetle ayrıldık. Takım açısından önemli bir moral oldu." diye konuştu.



Altay'ın da geçen sezon Süper Lig'e veda ettiğini anımsatan Tarık, şunları kaydetti:

"Altay maçının zor bir deplasman olduğunun bilincindeyiz. Hocalarımız gerekli analizleri gerçekleştiriyor. Hocamızın gösterdiği analizler doğrultusunda sahada uygulamasını yaparsak, bu deplasmandan galibiyetle dönersek yükselişimizin başlangıcı olacak. Takım olmayı başardık. Ancak bunlar sonuca yansımadığı sürece bir şeyler eksik kaldı gibi değerlendiriliyor. Galibiyetler geldikçe takım olarak daha da güçlü ilerleyeceğimizi düşünüyorum."





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