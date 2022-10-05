Rize Ticaret Sanayi Odası meclis üyesi seçimleri yapıldı

RİZE (AA) - Rize Ticaret ve Sanayi Odası (RTSO) meslek komitesi ve meclis üyeleri seçimleri yapıldı.

İsmail Kahraman Kültür Merkezinde, RTSO bünyesinde bulunan 21 meslek komitesinin ve meclis üyelerinin belirlenmesi için mevcut başkan Şaban Aziz Karamehmetoğlu ve Asım Çillioğlu'nun listeleri yarıştı.

Rize Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı gözetiminde gerçekleştirilen seçimlerde Şaban Aziz Karamehmetoğlu'nun listesinden 27, Çillioğlu'nun listesinden de 19 meclis üyesi, gruptan çıkmayı başardı.

Karamehmetoğlu, oda seçimlerine ilgi gösteren üyelere teşekkür etti.

Oylama sonucunda gelecek dönem için de yeniden yönetimlerine yetki verildiğini belirten Karamehmetoğlu, "Rize için hizmetlere devam edeceğiz. Bu seçimin tek kazananı Rize ve Rize bizim ortak paydamızdır. Rize'nin daha yaşanabilir bir şehir olması için üyelerimizin daha fazla imkan sağlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.



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