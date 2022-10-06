Çaykur Rizespor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü

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RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında 10 Ekim Pazartesi günü Altay'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri gerçekleştirdi. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Ronaldo ve Bolasie takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışırken, tedavileri süren Efe Tecimer ile Miya ise antrenmana katılmadı.

Yeşil-mavili ekip, Altay maçı hazırlıklarını yarın sürdürecek.





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