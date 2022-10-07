Rize Şehir Hastanesi deniz dolgu çalışmalarında sona yaklaşıldı

RİZE (AA) - FİKRET DELAL - Rize'de deniz doldurularak inşa edilecek 850 yatak kapasiteli Rize Şehir Hastanesi için çalışmalar devam ediyor.

Taşlıdere ve Hamidiye mahalleleri arasında 340 bin metrekare üzerine yapılacak Rize Şehir Hastanesi için dolgu zemin çalışmalarına ocak ayında başlandı. Çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Rize Valisi Kemal Çeber, AA muhabirine, Rize Şehir Hastanesinin inşa edileceği alandaki deniz dolgu çalışmalarının yüzde 80'lere yaklaştığını söyledi.

Diğer taraftan da ihale çalışmalarının devam ettiğini belirten Çeber, "Kısa süre içerisinde, yıl sonunu bulmadan ihalesini yapacağız. İki yıllık bir süre içerisinde de vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız." dedi.

Çeber, güzel bir hastane inşa edileceğini ifade ederek, "850 nitelikli yataklı bir hastane olacak. İhtiyaç anında biz o sayıyı 1500'e kadar çıkarabileceğiz. Her bir hastamız yattığı odadan deniz manzarası görecek." diye konuştu.

Hastanenin mimari açıdan da çok güzel olacağını, Rize-Artvin Havalimanı gibi yöre mimarisi ve karakterini yansıtacağını aktaran Çeber, etrafındaki bahçe ve rekreasyon alanlarının da aynı şekilde yapılacağını kaydetti.

Vali Çeber, hastanenin sadece Rize'ye değil, Artvin'e, Erzurum İspir'den Rize'ye kadar olan bölgeye, aynı zamanda Gürcistan'a da hizmet edeceğini aktararak, şöyle dedi:

"Onunla da yeterli kalmayacağız. Hedefimiz Orta Asya'nın 4 milyon civarında olduğunu bildiğimiz nitelikli sağlık hizmeti ihtiyacı olan vatandaşları. Yani normal hizmetlerini alıp da nitelikli bir hizmet için başka yere ihtiyaç duyan Orta Asyalıları da hedefliyoruz. Onları sağlık turizmi ile beraber bu hastanemize getireceğiz. Örneğin böbrek ameliyatı olacak. Diyeceğiz ki 'Gel üç gün seni Rize'de yaylalarda rehabilite edelim, sonra ameliyatını ol, sonrasında bir hafta daha ister termal tesislerimizde ister yaylalarımız da kal. Ondan sonra hem beynen hem fiziken sağlıklı şekilde ülkene dön'. Böyle hedeflerimiz var. Bu hedefler için yapılan bir hastane olacak."





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