Rize Belediyespor'un hedefi Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kalıcı olmak

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RİZE (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Rize Belediyespor'un kulüp başkanı Mustafa Köroğlu, bu kulvarda kalıcı olmak istediklerini belirtti.

Köroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ligin ilk haftasında yarın İstanbul'da Emlak Konut'a konuk olacaklarını hatırlattı.

İstanbul'da yaşayan Rizelilerin desteğine ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Köroğlu, İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma için taraftarlarını tribüne davet etti.

Köroğlu, "Var bir Hayalimiz" sloganıyla yola çıktıklarını ve taraftarlarının desteğiyle tarihlerinde ilk kez Süper Lig'e yükseldiklerini aktararak, şunları söyledi:

"Engelleri aşarak hayallerimize ulaştık. Şimdi Kadınlar Süper Ligi gibi köklü bir camianın içindeyiz. Gerçekçi olmak gerekirse şampiyonluk hayalinde değiliz ama kesinlikle lig için bir eksiğimiz olmadığını belirtmek isteriz. Daha gerçekçi davranarak önce bu ligde kök salmak istiyoruz. Çünkü alttan yetişecek asil, ahlaklı ve karakterli gençlerimizin elinden güçlü tutmanın yolu bu. Bu güce ulaşmanın yolu ise şehrin bütünlüğünden geçiyor."

Mustafa Köroğlu, iç saha ve deplasmanda yapacakları müsabakalarda taraftarlarının desteğini yakından hissedip, beklentileri karşılayacaklarına inandıklarının sözlerine ekledi.





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