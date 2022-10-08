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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Yazıcı'dan "başörtüsü" açıklaması:

AA

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Yazıcı'dan "başörtüsü" açıklaması:

RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, başörtüsü tartışmalarına değinerek Cumhur İttifakı olarak bu konuyu da kapsayacak şekilde Meclise teklif sunacaklarını bildirdi.

Yazıcı, Rize Ticaret Borsası'nı ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geçmişte hak ve özgürlük alanında en çok konuştuğu konulardan birinin başörtüsü sorunu olduğunu hatırlattı.

Uygulama alanlarında çok katı ve insan vicdanının kabul etmeyeceği, hukukta izahı olmayan uygulamalara tanık olduklarına değinen Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti olarak, bu sorunu gerçekten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi dik durarak, dikleşmeden, kararlı bir biçimde sürdürdüğümüz yaklaşımla Türkiye gündeminden çıkardık. Daha önceki uygulamalarda, sorun olarak kamuoyu gündemine girdiği süreçlerde yapılan uygulamalarda da başörtüsü ile ilgili işlemleri haklı gösterecek yasal düzeyde norm anlamında hiçbir düzenleme yok. Kanunda, Anayasa'da yok. Bazı yönetmeliklerle bu hak kullanımı engellenmiş, hukuk dışı. Bu hak kullanımını fiilen yasaklayan bu durumu ortadan kaldırınca sorun çözüldü ama birdenbire muhalefet partisinin sayın genel başkanı gündeme taşıdı."

Yazıcı, başörtüsü meselesinin muhalefet partisince ters yerden gündeme getirildiğini söyleyerek "Anayasa anlamında varsanız, 'Bu anlamda bir düzenleme ihtiyacı yok, sorun çözülmüş ama sorun olabilir.' diyerek bir yasal düzenleme öneriyorsanız, düzenleme yapılacaksa illa bunun doğru yapılacağı adres yeri Anayasa'dır çünkü bu bir haktır. Başını örtmek, vatandaşın inanç gereği en tabii hakkıdır, hak ve özgürlük kataloğunda Anayasa'da yer almalıdır. O zaman biz de Anayasa teklifi getiriyoruz. Var mısınız? Buyurun, hodri meydan diyoruz. İnşallah bu teklifi de Cumhur İttifakı'nın ortağıyla Meclise sunacağız. O zaman muhalefet partisi ve yandaşlarının nasıl davranacağını göreceğiz. Esas turnusol bu olacak." diye konuştu.

Teklifin alelacele hazırlandığını belirten Yazıcı, "Çerçevesi çizilmemiş. İyi niyetle yapılmayan işler mutlaka eksik olur. O eksikliği de biz gördük. Anayasa teklifi ile bu konuyu kapsayacak biçimde teklifimizi Meclise sunacağız." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, ÇAYKUR çalışanlarının kadroya geçme konusundaki çalışmalar ile ilgili yetkili bakanlığın süreci yürüttüğünü anlatarak kendisinin de ilgili Bakan'la süreci görüştüğünü sözlerine ekledi.

Hayati Yazıcı daha sonra çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile basına kapalı toplantı yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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