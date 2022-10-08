Rize'de güvenlik görevlisi baygın haldeki serçeyi kalp masajıyla hayata bağladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de güvenlik görevlisi baygın haldeki serçeyi kalp masajıyla hayata bağladı

AA

Rize'de güvenlik görevlisi baygın haldeki serçeyi kalp masajıyla hayata bağladı

RİZE (AA) - Rize'de bir güvenlik görevlisi baygın halde bulduğu serçeyi kalp masajı ile kendine getirip doğaya saldı.

Rize Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ümit Durmuşoğlu, bir serçenin hastane duvarı dibinde hareketsiz yattığını fark etti.

Yerde hareketsiz yatan kuşun yanına giden Durmuşoğlu, sırt üstü yatırdığı serçeye bir süre kalp masajı yaptı.

Durmuşoğlu, bir süre sonra kendine gelen kuşu doğaya bıraktı. Kuş, uçarak bölgeden uzaklaştı.

Serçeye Durmuşoğlu'nun kalp masajı yapması ve kuşun doğaya salınması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Yazıcı'dan "başörtüsü" açıklaması:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Yazıcı'dan ...
AK Parti'li Yazıcı: Hak ve özgürlükler, anayasada yer almalı
YEREL HABERLER AK Parti'li Yazıcı: Hak ve özgürlükler, anayasada yer ...
ÇAYKUR personelinin banka maaş promosyonunda iyileştirme yapıldı
YEREL HABERLER ÇAYKUR personelinin banka maaş promosyonunda ...
Rize'de narkotik denetiminde yakalanan 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Rize'de narkotik denetiminde yakalanan 3 zanlı ...
Vahşi depolamanın durdurulduğu alanlar, eski haline dönüyor
YEREL HABERLER Vahşi depolamanın durdurulduğu alanlar, eski haline ...
Rize'de Akarsu Slalom Türkiye Şampiyonası düzenlendi
YEREL HABERLER Rize'de Akarsu Slalom Türkiye Şampiyonası düzenlendi
Rize Belediyespor'un hedefi Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kalıcı olmak
YEREL HABERLER Rize Belediyespor'un hedefi Kadınlar Basketbol Süper ...
Rize Şehir Hastanesi deniz dolgu çalışmalarında sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Rize Şehir Hastanesi deniz dolgu çalışmalarında sona ...
Rize Şehir Hastanesi'nde deniz dolgusunun yüzde 73'ü tamam/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Rize Şehir Hastanesi'nde deniz dolgusunun yüzde 73'ü ...
Rize Şehir Hastanesi'nde deniz dolgusunun yüzde 73'ü tamam
YEREL HABERLER Rize Şehir Hastanesi'nde deniz dolgusunun yüzde 73'ü ...
Rize'de üniversite öğrencileri "Güç sende, biz de yanında" etkinliğinde buluşacak
YEREL HABERLER Rize'de üniversite öğrencileri "Güç sende, biz de ...
Çaykur Rizespor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Altay maçının hazırlıklarını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.