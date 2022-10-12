Çaykur Rizespor'da hedef 3 puan

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında 15 Ekim Cumartesi sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un forveti Kubilay Kanatsızkuş, galibiyet serisi yakalamayı hedeflediklerini söyledi.

Kubilay Kanatsızkuş, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki idman öncesi basın mensuplarına, ligde VAR kararı ile Yılport Samsunspor ve Denizlispor maçlarında attıkları gollerin iptal olduğunu, bu maçları kazanmaları halinde çok daha iyi yerde olabileceklerini belirtti.

Ligdeki ilk gollerini Altay karşısında attığını kaydeden Kubilay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gönül isterdi ki Samsunspor maçında sayılmayan gol olsun, Samsun maçını kazanalım. Benim atmamdan çok takımın kazanması çok daha değerli. VAR ile gollerimiz iptal olmasa bugün çok farklı şeyler konuşacaktık. Yukarıdakilerle kafa kafaya olacaktık. Altay maçında da iki gol atmam çok önemli değil. Takımın galip gelmesi daha önemli. Her hafta üstüne koyarak ilerlediğimizi düşünüyorum. Takım olarak biraz geç toplandık. Herkes birbirine daha fazla alıştıkça, birbirini tanıdıkça daha iyi oyunlar oynayacağımızı düşünüyorum."

Eyüpspor'un lig lideri olduğunu hatırlatan deneyimli forvet, "Gönül ister ki bu maçta gol atayım ve kazanalım. Gol atmasam da yine kazanalım. Çok önemli bir maç. Bu sene ilk defa üst üste iki maç kazandık. Umarım bunun devamı Eyüpspor maçı ile gelir. Eyüpspor iyi bir takım, biz de iyi bir takımız. Güzel bir maç olacak. Bu maça iyi bir şekilde hazırlanıyoruz, inşallah galibiyeti alan taraf oluruz." değerlendirmesinde bulundu.





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