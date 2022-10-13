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Rize'de üniversite öğrencileri "Güç Sende, Biz de Yanında" etkinliğinde buluştu

AA

Rize'de üniversite öğrencileri "Güç Sende, Biz de Yanında" etkinliğinde buluştu

RİZE (AA) - Rize'de, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri tarafından üniversite öğrencilerine yönelik "Güç Sende, Biz de Yanında" etkinliği düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi koordinasyonunca, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Zihni Derin Kampüsü'nde gerçekleştirilecek etkinlikte, kentin sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal zenginlikleri tanıtıldı.

Rize Valisi Kemal Çeber, Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ve kurum müdürleri, stantları gezdikten sonra öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Vali Çeber, Rektör Yılmaz ve beraberindekiler, yöreye özgü tahta arabalara bindikten sonra öğrencilerle horon oynadı.

Çeber, burada gazetecilere, Rize'yi her boyutuyla tanıttıklarını söyledi.

Atmacanın Rize'nin simgelerinden biri olduğunu ifade eden Çeber, "Ben burada tüm öğrencilere ve gençlere 'Atmacalarım' derim. Onlar da kendilerini 'Valinin atmacaları' diye kabullenirler. Öyle bir iletişimiz de var." dedi.

Çeber, Rize'nin çok özel ve güzel bir il olduğuna işaret ederek, "Coğrafyasıyla, yaylalarıyla, kaleleriyle, el sanatlarıyla ve her şeyiyle güzel. Onun dışında üniversitesiyle de çok güzel. Çok hızlı bir şekilde gelişen bir üniversitemiz var. Buraya gelen her öğrenci güzel ve mutlu ayrılsın istiyoruz. Amacımız da o." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ise bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tamamen şenlik havasında geçen bir organizasyon oldu. Özellikle şehrimize ilk kez gelen 1. sınıf öğrencileri için büyük fırsat. Çeşitli kamu kuruluşları ve STK'lar açtıkları stantlarla ilimizi tanıtıyorlar. Öğrencilerimiz için benzer faaliyetleri bizler de sıklıkla gerçekleştireceğiz. Güzel şehrimizde güzel anılar biriktirmelerini sağlayacağız."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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