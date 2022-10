Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, çalışma hayatındaki gelişmeleri değerlendirdi:

RİZE (AA) - Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, kendi iş kollarındaki çalışma ile ilgili, "Üyemizin her türlü sorununu çözebiliriz, yüz kızartıcı suçlar haricinde ne sıkıntımız varsa aşarız ama hırsızı, ahlaksızı, kurumuna ihanet edeni savunmayız." dedi.

Kentte bir otelde gerçekleştirilen Rize Şube 1. Olağan Kongresinde konuşan Sert, üyeden gelen aidatın yeniden üyelere hizmet için kullanıldığını belirtti.

Türkiye'de tüm şubelerde genel kurulları yaptıklarını ifade eden Sert, "2023 yılı Mayıs ayına kadar genel kurullarımızı tamamlayacağız. Rize bizim için önemli illerimizden birisi. Geçmişte Trabzon'da görev yaparken, Rize örgütlenmesini ilçe ilçe belde belde yaptık. Sendikal mücadelede önemli bir yeri var." diye konuştu.

Türkiye'nin en büyük işçi sendikalarından birisi olarak çalışma hayatına katkı sağlayan, yön verebilen bir sendika olmak için çabaladıklarına işaret eden Sert, "Bu yüzden akademik sendikacılık yürütüyoruz. Bu yüzden ÖZ-SAM adını verdiğimiz bir Stratejik Araştırmalar Merkezi kurduk ve buradaki alanında uzman akademisyenler ile çalışma hayatı için projeler üretiyor, sorunlara çözüm buluyor ve bunu kamuoyu ile paylaşıyoruz." dedi.

Taşeron işçilik döneminde işverenlerin kendilerine olumsuz yaklaştığını savunan Sert, "İşimizi, aşımızı iki dudağı arasına hapsedenleri gördük. Taşeron işçisine inanmayan sendikaları, konfederasyonları gördük. Taşeronu adam yerine koymayan o sendikalar, o konfederasyonlar bugün sahada söz sahibi olmak istiyorlar. Onlar bunu unutmuş olabilir ama işçi bunu unutmadı. HAK-İŞ taşeron işçisine inandı, Öz Sağlık-İş inandı ve birlikte başardık." ifadelerini kullandı.

Her zaman işçinin yanında yer alacaklarına dikkat çeken Sert, "Sendika olarak her daim üyemizin ve sağlık-sosyal hizmet işçisinin arkasındayız, yanındayız. Üyemizin her türlü sorununu çözebiliriz, yüz kızartıcı suçlar haricinde ne sıkıntımız varsa aşarız ama hırsızı, ahlaksızı, kurumuna ihanet edeni savunmayız. Elbette 696 Sayılı KHK ile kadrolu olan arkadaşlarımızın süreçte yaşadıkları pek çok sorun var. Tayin hakları yok, zorunlu emeklilik problemi var, görevde yükselemiyoruz, görev tanımımız yok ama sendika olarak gece gündüz çözüm yolunda ilerliyoruz." şeklinde konuştu.



Rize teşkilatını tebrik eden Sert, "Rize Şube Başkanlığımız ve teşkilatımızın ilimizde çok güzel çalışmaları var. Örgütlenme mücadelesine büyük katkı sağladılar. Özellikle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde önemli bir mücadele verdiler, inşallah önümüzdeki süreçte toplu sözleşmelerini de yapacağız. Bahadır Mafratoğlu ve ekibini tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından yapılan kongrede Rize Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden Bahadır Mafratoğlu seçildi.

