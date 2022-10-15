Futbol: Spor Toto 1. Lig

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen Baltacı

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Kerem Kalafat, Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Alberk Koç (Dk.83 Ercan Coşkun), Koray Altınay, Mithat Pala, Sefa Yılmaz (Dk.83 Deniz Hümmet), Alper Potuk (Dk.90 Papa), Benhur Keser (Dk.74 Emircan Altıntaş), Kubilay Kanatsızkuş (Dk.90 Hurk)

Eyüpspor: Harun Tekin, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk.88 Mete Kaan Demir), Uğur Demirok, Claro, Ömer Bayram, Sinan Kurt (Dk.66 Taşkın İlter), İbrahim Akdağ (Dk.88 Ahmet İldiz), Sekidika (Dk.46 Babel), Recep Niyaz, Dibba (Dk.66 Murat Uçar), Emeka Eze

Sarı kartlar: Dk.15 Sefa Yılmaz, Dk.78 Koray Altınay (Çaykur Rizespor) Dk.29 Sekidika, Dk.90+7 Ömer Bayram (Eyüpspor)





RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor-Eyüpspor mücadelesi 0-0 beraberlik ile tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.