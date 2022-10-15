Çaykur Rizespor - Eyüpspor maçının ardından

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Eyüpspor ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Oyundan memnunum ama istediğimiz sonucu alamadık. Oynamaya devam edeceğiz, yola devam." dedi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadelelerinden dolayı oyunculara teşekkür etti.

Maça iyi başladıklarına değinen Korkmaz, "75 dakika üstün oynadık. Sadece sonucu belirleyemedik. Son 15 dakikada istediğimiz verimi alamadık. Oyundan memnunum ama istediğimiz sonucu alamadık. Oynamaya devam edeceğiz, yola devam." diye konuştu.

Son haftalarda maça yerli oyuncularla başlaması ile ilgili Korkmaz, "Yerli yabancı oyuncu diye ayırt etmiyoruz. Oyuncular ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Sürecin bazen geç olması, düzenin oturması, zaman alıyor. Daha iyi olmak için yola devam edeceğiz. Bazı arkadaşlarımız ilerleyen haftalarda daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Taraftarın kendisini istifaya çağırmasına kırgın olmadığını vurgulayan Korkmaz, hakaret olmadıktan sonra kendisinden daha çok beklenti içinde olan taraftarın istifaya çağırmasının doğal olduğunu sözlerine ekledi.





- Eyüpspor cephesi

İstanbul temsilcisinin teknik direktörü İbrahim Üzülmez, Rize deplasmanının her takım için zor olacağını kaydetti.

Üzülmez, son iki haftada gol yemeyen ve 2 galibiyet alan takıma karşı oynadıklarını işaret ederek, şunları söyledi:

"İki takımında ilk yarıda çok pozisyonu yok. İkinci yarı ise kötü başladık. İkinci yarı ilk 20 dakika içinde pozisyon verdik, gol yiyebilirdik. 70'nci dakikadan sonra ise oyunun kontrolü bizdeydi. Recep Niyaz ve Babel ile net pozisyonlarımız vardı. Murat Uçar girdikten sonra organize ataklar bulduk ama atamadık. Genel olarak böyle zor bir deplasmanda 1 puan değerlidir. Bazen kazanamıyorsanız kaybetmeyeceksiniz. Oyun olarak bir tık daha iyi olmalıyız. Biraz daha gelişmemiz gerekiyor. Her maç mutlak favori görmeleri baskı oluşturuyor. Daha fazla mücadele ederek camianın beklediği hedeflere ulaşmak istiyoruz."

Ligde şampiyonluk yarışının çekişmeli geçeceğine değinen Üzülmez, "Samsunspor geniş kadroya sahip. Çaykur Rizespor sezona istediği gibi giremese de bilinen oyuncularla kurulu. Rizespor'da yabancı oyuncu oynamıyor ama Sefa, Koray, Emirhan, Kubilay ile lig tecrübesi var. Güzel bir lig oluyor. Geride kalan 9 haftada 2 puan barajını yakaladık ama daha çok istemeliyiz. Bu ligin şartlarında mücadele etmek, dinamik olmak zorundasınız." değerlendirmesinde bulundu.





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