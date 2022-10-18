Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

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Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Ozan Burak Akduman, Bedirhan Soydemir

Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Mithat Pala (Dk. 46 Kerem Kalafat), Berkay Uzun, Seyfettin Anıl Yaşar, Ercan Coşkun (Dk. 90 Habil Özbakır), Grahovaç, Papa, Emircan Altıntaş (Dk. 87 Emirhan Yılmaz), Bolasie (Dk. 87 Muhammet Enes Şebelek), Deniz Hümmet (Dk. 72 Eren Emre Aydın), Hurk

Boyabat 1868: Mustafa Arslan, Ramazan Okatan, Burak Gençbay, Cabbar Çelik (Dk. 46 Oğuzhan Baykal-Dk. 49 Tolga Değirmenci), Gökhan Akıllı, Barış Emirhan Doğan, Mikail Usta, Ömer Sunar (Dk. 81 Mehmet Gedik), Nurettin Ecevit, Enes Bahadır Bayram (Dk. 89 Emre Aktaş), Sinan Uzun (Dk. 80 İlkay Fil)

Goller: Dk. 12 Deniz Hümmet, Dk. 16 Bolasie, Dk. 63 Hurk (penaltıdan) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 85 Eren Emre Aydın (Çaykur Rizespor)





RİZE (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor, Bölgesel Amatör Lig takımı Boyabat 1868'i 3-0 mağlup ederek, 4. tura yükseldi.







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