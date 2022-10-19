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Rize'de FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 7 zanlı yakalandı

AA

Rize'de FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 7 zanlı yakalandı

RİZE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında Rize'de 7 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ve İstihbarat Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) koordinasyonunda yürütülen operasyon kapsamında Rize'de bazı adreslerde arama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında 7 kişiyi gözaltına aldı, 6 kişinin ise adli tahkikat kapsamında ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

Operasyonda, örgüt finansmanında kullanıldıkları değerlendirilen 15 bin 900 lira, 10 bin 500 dolar, 50 avro, 23 gram altın, 1 bilezik, 1 altın lira ve incelenmek üzere çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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