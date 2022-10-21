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Rize, Bayburt, Artvin, Giresun ve Ordu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

AA

Rize, Bayburt, Artvin, Giresun ve Ordu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

RİZE (AA) - Rize, Bayburt Artvin, Ordu ve Giresun'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Rize'nin yüksek rakımlı bölgelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle İkizdere ilçesindeki 2 bin 600 rakımlı Ovit Dağı ve 2 bin 300 rakımlı Çağrankaya yaylalarında kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti.

Karayolları ekipleri, henüz ulaşıma kapatılmayan Ovit Dağı'nda kar temizleme çalışması yürütüyor.

Çamlıhemşin ilçesi ile Artvin sınırları arasında bulunan ve doğal güzellikleriyle ünlü Kaçkar Dağları Milli Parkı'ndaki yaylalar da beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgede oluşan sis bulutlarını izlemek için her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Huser, Badara, Pokut ve Sal gibi gözde yaylalardakiler karla uyandı.

Kar kalınlığı, 2 bin rakımın üstündeki yaylalarda yer yer 10 santimetreye ulaştı.

- Bayburt

Bayburt'ta, dün akşamdan itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Aydıntepe ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı'nın zirvesindeki Dumlu, Kavlatan, Günbuldu köyleri ile Kılıçkaya Yaylası'nda kar yağışı sonrası yerler beyaza büründü.

Tipinin de etkili olduğu bölgede bazı araçların buzlanan yolda güçlükle ilerleyebildiği görüldü.

Kılıçkaya Yaylası'nda yaşayan Faruk Çelebi, AA muhabirine, yayladan inmek için son hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Dün geceden itibaren bölgede kar ve tipinin etkili olduğunu belirten Çelebi, "Dün akşam kar yağdı. Yaylanın zamanı bitti. Önümüzdeki günlerde de devam edecek gibi gözüyor. Biz de toparlanıp ineceğiz." dedi.

- Artvin

Artvin'de dün sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve yağmur, 1800 rakımın üzerindeki bazı yerlerde kar yağışına dönüştü.

Karçal Dağı'nın yüksek kesimleri başta olmak üzere Borçka'da Beyazsu ve Lekoban, Ardanuç'ta Bilbilan, Şavşat'ta Kocabey, Arsiyan mezra ve yaylaları ile Sahara Geçidi beyaza büründü.

Bazı noktalarda kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti.

- Ordu

Ordu'nun yüksek rakımlı yaylaları, yağan karla beyaza büründü.

Kentin iç kesimlerinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle Kabadüz ve Mesudiye ilçelerine bağlı yaylalara kar yağdı.

Gece saatlerinde etkisini gösteren karla Kabadüz'ün 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ile çevre obalar ve Mesudiye'nin Çukuroba Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

Yaylalardaki bazı besiciler, soğuk hava ve yağışa rağmen koyunlarını otlatmayı sürdürdü.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, yağışa bağlı ulaşımı aksatacak veya vatandaşı rahatsız edecek durum bulunmadığını belirtti.

- Giresun

Giresun'un 1800 ile 2000 rakımdaki Kümbet ve Kulakkaya yaylalarında da kar yağdı.

Sabah saatlerinden itibaren yaylaların yüksek kesimlerinde çayırlar ve ağaçların bir bölümü beyaza döndü.

Kulakkaya Yaylası'nın bağlı olduğu Yavuzkemal beldesinin Belediye Başkanı Adem Önal, AA muhabirine, kar yağışının yüksek rakımlarda etkili olduğunu söyledi.

Mevsim itibarıyla havanın soğumaya başladığını belirten Önal, "Şu anki kar yağışı tabii yaylaların tamamında gerçekleşmedi, bu nedenle de halen hayvancılık yapan, yaylada kalan vatandaşlarımız var. Kar yağışı bastırdığında, tüm çayırların beyaz örtüyle kaplanıp hayvanların yayılımının olamayacağı anda bu vatandaşlarımız da göç edecektir." dedi.

Öte yandan, Trabzon'un yüksek kesimli yaylalarında da havanın soğumasıyla kar yağdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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