Rize'de atmacanın ağa takılması görüntülendi

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RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde tulum sesine gelen atmacanın ağa takılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlçeye bağlı Duygulu köyünde yaşayan Özcan Çağatay, tulumcu arkadaşı Ali Saymaz ve arkadaşlarıyla arazisindeki kuş avlağına gitti.

Atmaca avlamak için bekledikleri sırada sis bastırması üzerine Saymaz, zaman geçirmek için tulum çalmaya başladı. Özcan Çağatay ise arkadaşını cep telefonuyla kaydetmeye başladı.

Bu sırada Saymaz'ın arkasında bulunan ve av için gerili ağa takılan atmaca da görüntülere yansıdı.

Durumu fark eden Saymaz, tulumu bırakarak atmacayı ağlardan çıkardı.

"Atmacacılık" kültürünün yaygın olduğu Rize'de, avcılar yakaladıkları atmacayı bir süre besledikten sonra ekim-kasım aylarında doğaya salıyor.

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