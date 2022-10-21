Rize'de kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor

RİZE (AA) - Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Mevcut planlanan yapım hızından çok ilerdeyiz. Söylediğimiz gibi inşallah yıl sonunda hak sahiplerine buraları çok güzel bir törenle teslim etmiş olacağız." dedi.

Metin, Belediye Sosyal Tesislerinde gazetecilere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde 2 yıl önce Rize Belediyesi ve TOKİ ortaklığıyla kentsel dönüşüm çalışmalarının başlatıldığını, yıkımların ardından temelin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldığını hatırlattı.

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Taşlıdere Mahallesi'nde 3 bin 88 metrekare, Tophane Mahallesi'nde 2 bin 574 metrekare, şehrin en büyük ticaret merkezi olan ve 30 yıl önce deniz dolgusuna inşa edilen Belediye Blokları ve Doktorlar Sitesinde 23 hektarlık alanda kentsel dönüşüm çalışmalarının büyük hızla devam ettiğini belirten Metin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde TOKİ ve belediye iş birliğiyle yaklaşık 1000 daire, 400 iş yerinin yıkılıp yöre mimarisine uygun yeniden inşa edildiğini kaydetti.

Belediye blokları için sağlam bir zemine ulaşabilmek için yaklaşık deniz tarafında 26, dağ tarafında 16 metreye kadar fore kazıklar çakılarak özel beslemeler yapıldığını vurgulayan Metin, şöyle devam etti:



"Yapılan korumalarla beraber hem deniz altından gelebilecek suyu hem de yer altı sularından korunmak için güzel bir çalışma yapıldı. Bu çalışma 7-8 ay sürdü. Zeminler ve 2 kat otoparkla beraber temelleri, deniz altını, yer altı sularını düşündüğümüz zaman aslında mevcut planlanan yapım hızından çok ilerdeyiz. Söylediğimiz gibi inşallah yıl sonunda hak sahiplerine buraları çok güzel bir törenle teslim etmiş olacağız. Önemli olan orada inşaatın bir iki ay gecikmesinden ziyade alttan hiç su almayan, mükemmel fiziksel bir görüntüye sahip bir projenin ortaya çıkması bizi daha memnun ediyor."

Metin, projeye destek veren esnafa teşekkür ederek, şunları kaydetti:"Projenin bu kadar hızlı ilerlemesi esnafımızın, güzel projeleri iyi anlatıldığı zaman, iyi hissettiği ve projeye inandığı zaman ne kadar çabuk yerlerini teslim edip, belediyesine, devletine, bakanlarına, hükümetine güvendiğini gösteriyor. Yerinde, gerçek projeler devam ederse, demek ki Rize halkı, esnafı bu konuda ciddi anlamda özveriyle bunu göstermiş oldu. Birçok ilde yıkımlar, oradaki kamulaştırmalar, çok uzuyor ve inşaat sıkıntıya giriyor ama ben buradan tekrardan esnafımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, bakanımızın arkamızda ciddi anlamda durmasıyla Rize'deki siyasilerle, esnaf ve halk elbirliği yaparak bu projeler bu şekilde hızlandı ve bu şekilde hızlı ilerledi."

Kentsel dönüşümde ikinci etapla ilgili görüşmelerin başlayacağını aktaran Metin, "İkinci etapta daha büyük bir alan var. Bölgede 3 bin 800'ün üzerinde konut var. Konut alanı olduğu için burada yaşayanların bir rezerv alana taşınması gerekiyor. Yağlıtaş Mahallesi'ndeki konutlar buna bir alternatif olarak gözüküyor. İkinci etabı konuşmak için henüz zaman var." değerlendirmesinde bulundu.







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