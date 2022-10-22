Rize’de aç kalan tilkinin karnını kavurmayla doyurdular

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RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle aç kalınca yerleşim yerine gelen tilkiyi vatandaşlar kavurmayla besledi.

Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan yaylalarda kar yağışının başlaması yaban hayvanlarını da olumsuz etkiliyor.

Yiyecek bulamayan yaban hayvanları zaman zaman yaylalara iniyor.

İlçeye bağlı Zargistal yaylasında aç kalan bir tilki de evlerin önüne gelerek yiyecek aradı.

Yerleşim yerindeki tilkiyi fark eden vatandaşlar, kavurmayla besledi.

Vatandaşlardan Emine Erbaş da tilkiyi kavurma yerken cep telefonuyla görüntüledi.

Karnını doyuran tilki daha sonra yayladan uzaklaştı.



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