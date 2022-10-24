Rize'de ormanda kaybolan kişi bulundu

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RİZE (AA) - Rize'nin İkizdere ilçesinde çıra toplamak için gittiği ormanda kaybolan kişi bulundu.

AFAD yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçenin Dere köyünde çıra toplamak için evinden ayrılan Yılmaz Ekşi'nin (66) geri dönmemesi üzerine ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

AFAD koordinesinde jandarma ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekipleri tarafından Ekşi'nin kaybolduğu alanda arama gerçekleştirildi.

Ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu Ekşi, kaybolduğu yere yakın ormanda yağmurdan ıslanmış ve yorgun halde bulundu.

Ekşi, tedbir amacıyla İkizdere Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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