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Rize, Ordu, Bayburt, Giresun ve Artvin'de parçalı güneş tutulması izlendi

AA

Rize, Ordu, Bayburt, Giresun ve Artvin'de parçalı güneş tutulması izlendi

RİZE (AA) - Ay'ın Güneş ve Dünya arasına girmesiyle oluşan parçalı güneş tutulması, Rize, Ordu, Bayburt, Giresun ve Artvin'de vatandaşlar tarafından gözlemlendi.

Rize Milli Eğitim Müdürlüğü, güneş tutulması dolayısıyla Çay Çarşısı'nda bilim fuarı açarak teleskop yerleştirdi. Bilim Sanat Merkezi ve diğer okullardan öğrenciler alana gelerek kendi güneş gözlem gözlüklerini yapıp tutulmayı izledi.

Öğrencilerden bazıları gördüklerini resmederken bir kısmı da hikaye yazdı. Bir öğrenci tutulmayı izleyerek müzik üretmeyi denedi.

Alanda bulunan vatandaşlar da tutulmayı ilgiyle izledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, gazetecilere, nadir yaşanan olaylardan birinin Rize'den izlenebilmesinin şans olduğunu söyledi.

Fatma-Nur Erkan Bilim Sanat Okulu öncülüğünde çalışmayı hayata geçirdiklerini vurgulayan Emen, "Bizim için güzel bir şans oldu. Rize'de yılda ortalama 285 gün yağmur yağıyor. Bugün hava çok güzel. Parçalı güneş tutulmasını izleyebiliyoruz." dedi.

- Ordu

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Zuver Kaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli öğretmenler, güneş tutulmasını öğrencilerine izletebilmek için bir araya geldi.

Öğretmenler, özel eğitim sınıfı öğrencilerine yönelik atık kutu, alüminyum folyo gibi malzemelerle iğne deliği projektörü hazırladı.

Okulun karşısında bulunan sahil kesimine geçen öğretmenler, özel öğrencilerine söz konusu projektör ile güneş tutulmasını seyrettirdi.

- Bayburt

Bayburt Ortaokulu öğrencileri çeşitli materyallerle güneş tutulmasını izlemeye çalıştı.

Fen bilgisi öğretmeni Adem Ertaç, AA muhabirine, nadir görülen doğa olayını izlemeleri için okul bahçesine çıktıklarını belirterek, öğrencilerin güneş tutulmasını izlemenin keyfini yaşadığını söyledi.

- Giresun

Parçalı güneş tutulması, Giresun'da da gözlemlendi.

Caddelerde bazı vatandaşlar film ve kaynak gözlüğü ile parçalı güneş tutulmasını izledi. Bazı vatandaşlar da parçalı güneş tutulmasını fotoğrafladı.

- Artvin

Hopa ilçesinin Yoldere köyünde Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, güneş tutulmasını birlikte izlemek için okul bahçesinde toplandı.

Bir süre gözlem yapan öğrenciler, daha sonra horon oynadı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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