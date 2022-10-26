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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaçkar Dağları'nda iki mevsim bir arada yaşanıyor

AA

Kaçkar Dağları'nda iki mevsim bir arada yaşanıyor

RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağları ve çevresinde bulunan yaylalar, ziyaretçilerine sonbahar ve kışı bir arada yaşatıyor.

Türkiye'nin 3 bin 937 metreyle en yüksek dağları arasında yer alan Kaçkarlar'ın eteklerinde, sonbahar renklerinin hüküm sürdüğü yaylalar, son günlerde etkili olan karla beyaza büründü.

Sonbahar ve kışın etkileyici güzelliğini bir arada görmek isteyen misafirlerin Ayder Yaylası'ndan başlayan yolculuğu, Huser, Samistal, Kavrun, Pokut ve Sal yaylalarına kadar sürüyor.

Müdavimlerinin, mevsimin ilk karının düşmesinin ardından vedaya hazırlandığı yaylalar, kış bastırmadan kuş ve su sesleri ile sonbaharın renkleri eşliğinde doğayla iç içe olmak isteyenleri ağırlıyor.

Kaçkar Dağları'nın zirvesine ulaşmak ve "bulut denizi"ni izlemek isteyenlerin buluşma noktası Huser Yaylası oluyor. Zor ve engebeli yollara aldırış etmeden zirveye ulaşanlar, günün yorgunluğunu horon oynayarak atıyor.

Huser Yaylası'nda bulunan kayık ise ziyaretçilere sis bulutu üzerinde denize açılıyormuş hissi yaşatıyor.

- "Bir tarafta Kaçkar Dağları, bir tarafta yeşillik, doğa"

Huser Yaylası'ndaki işletmesinde çay satan ve ziyaretçilere salıncak kiralayan İsmet Kandemir, AA muhabirine, yaylaya mayıs ayında ilk çıkan kişilerden olduğunu söyledi.

Yaylada hayvancılığın haziranda başladığını belirten Kandemir, kar yağışının başlaması ve buzun oluşması nedeniyle hayvanları bugünlerde yayladan indirdiklerini anlattı.

Kandemir, son ana kadar yaylada kaldığını ifade ederek, "Yaylayı korumak için buralardayız. Yaylaya ziyaretçi gelmese dahi son ana kadar yaylada kalıyoruz. Bütün yaylalar kapandıktan sonra en son biz iniyoruz." dedi.

Kar yağışı nedeniyle ziyaretçilerin yolları çıkmakta zorlandığını kaydeden Kandemir, şöyle devam etti:

"Çok aşırı çamur olduğunda ziyaretçilere zorluk yaşamamaları için gelmemelerini söylüyoruz. Yaylaya gelmek isteyenler genelde bize soruyor. İş makineleri yaylalarda ziyaretçiler için son ana kadar çalışıyor. Zaman zaman biz yardımcı oluyoruz. İnsanların gelmesi için çabalıyoruz. Geldiklerine değiyor. Bulut denizi olduğu zamanki manzarayı hiçbir yerde bulma şansları yok. İsviçre'ye benzetenler oluyor. İsviçre'den sosyal medya üzerinden takipleştiğimiz insanlar var. İsviçre'den farkı olmadığını söylüyorlar. Bir tarafta Kaçkar Dağları, bir tarafta yeşillik, doğa. Sıfır noktası denizi görebiliyorlar."

Kandemir, bir ziyaretçinin önerisiyle sis bulutunun oluştuğu yaylanın zirve noktasına kayık çıkardığını, kayığın yoğun ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.

- "Kar manzarası ve doğası ile kendine aşık ediyor"

Yaylacılardan Yusuf Çiftçi ise ay sonuna kadar yaylaların tadını çıkarmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Sezonun finalini yaşıyor gibiyiz. Manzara ve hava çok güzel. Zamanın keyfini çıkarıyoruz." diye konuştu.

Artvin'den gelen Semih Kılınç, yayla turlarının son dönemlerinin yaşandığına işaret ederek, "Kaçkar Dağları'nda ziyaretçilerimiz iki mevsimi, sonbahar ve kışı bir arada yaşayabiliyor. Objektiflere farklı fotoğraflar yansıyor ve ilginin artmasını sağlıyor. Dışarıdan gelen misafirlerin ilgisini çekiyor." dedi.

Huser Yaylası'na turla gelen Mardinli Zeynep Kayapınar da bölgenin doğasının çok güzel olduğunu vurgulayarak, "Gerçekten iki mevsimi bir arada yaşıyoruz. Kar manzarası ve doğası ile kendine aşık ediyor. Çok eğlenceli bir ziyaret oldu. Birçok arkadaşımız çok keyif aldı. Yollar biraz yordu ama değdi. Yine olsa yine gelirim. Her anı ölümsüzleştirdik. Her anı çok güzel." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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