Çaykur Rizesporlu Papa, Beyçimento Bandırmaspor maçını değerlendirdi:

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında 29 Ekim Cumartesi günü Beyçimento Bandırmaspor'a konuk olacak Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Enriko Papa, zor bir maç olacağını ve en iyi sonucu almak için mücadele edeceklerini söyledi.

Enriko Papa, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor'a transferi sürecinde kendisini şampiyonluk hedefinin etkilediğini belirtti.

Çaykur Rizespor'a şampiyon olmaya geldiğini vurgulayan Papa, "Zaten şampiyonluk hedefiyle hareket ediyoruz. Ancak biraz inişli çıkışlı bir performans sergiliyoruz. Yeni kurulmuş bir takım ve genç oyuncularımız var. Bu genç oyuncularımızın ve bizim bir alışma evremiz oluyor. Bundan sonraki süreçte daha istikrarlı sonuçlar alabileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Orta saha oyuncusu, ligin ikinci haftasında dizinden sakatlık yaşadığını ifade ederek, "Sakatlıktan dönüp tekrar kendi ritmimi bulmam biraz zaman aldı ama şu anda iyi durumdayım. Bundan sonraki süreçte hocam görev verdiği sürece elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.

Ligin çok dengeli takımlardan oluştuğunu kaydeden Papa, "Zor bir maç bizi bekliyor. Bu ligde takımların güçleri aşağı yukarı birbiriyle aynı. Çünkü herkes inanılmaz bir mücadele veriyor. İnanılmaz bir fiziksel mücadele var. Hiçbir zaman boş alan bulamıyorsunuz. Çok uğraşmanız ve didinmeniz lazım. Bence şampiyonluk hedefi koyan veya koymayan takımlar fark etmiyor. O hafta kim daha çok mücadele ederse, koşarsa, o galip geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Enriko Papa, Beyçimento Bandırmaspor maçına iyi hazırlandıklarına işaret ederek, şunları söyledi:

"Zorlu bir maç olacak. Biz elimizden geleni yapacağız. Sakatlık ve ceza nedeniyle aramızda olmayan arkadaşlarımız var ama önemli değil. Çünkü biz bir takımız. Herkes birbirinin yerini doldurabilir. Biz de o arkadaşlarımızın yokluğunu hissettirmeyecek şekilde mücadele vermek istiyoruz. Umarım kazanırız. Hedefimiz şampiyonluk ama şampiyonluk hedefine maç maç ulaşırsınız. Biz her maça ayrı bakacağız. Her maçta ayrı bir hedefimiz olacak. Hep kazanmayı isteyeceğiz. Eğer bu maçları kazanırsak, zaten sonuçta istediğimiz hedefe ulaşırız."





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