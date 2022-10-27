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Rize'de kızının ölümüne neden olduğu öne sürülen anneye "cezai ehliyeti tam" raporu

AA

Rize'de kızının ölümüne neden olduğu öne sürülen anneye "cezai ehliyeti tam" raporu

RİZE (AA) - Adli Tıp Kurumu, Rize'de 4 yaşındaki kızını 6. kattan atarak ölümüne neden olduğu iddia edilen Emine Havuz'un "cezai ehliyetinin tam" olduğunu bildirdi.

Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 12 Kasım 2019'da kızı Fatma Nur'u merkez Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki apartmanın 6. katından atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Emine Havuz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kuruluna yazılan müzekkereye cevap verildiğini, sanığın cezai sorumluluğunun tam olduğu yönünde görüş bildirildiğini aktardı.

Hakkında, "Altsoya karşı, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılan Havuz, savunmasında suçlamayı reddetti.

Sanık avukatı, raporu kabul etmediğini beyan ederek mütalaadan sonra beyanda bulunacağını kaydetti.

Savcı mütalaasında, Emine Havuz'un kızını, elde edilen belge ve raporlar ile tanık beyanları dikkate alındığında, evlerinin salonunda bulunan pencereden dışarıya doğru fırlatarak ölümüne neden olduğunu, "Alt soya karşı kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme suçunu" işlediğinin sabit olduğunun anlaşıldığını belirterek, TCK'nin 82/1.d-e, 53, 63. maddeleri gereğince cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı ise mütalaayı kabul etmeyerek savunma için ek süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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