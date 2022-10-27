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Rize'nin su ihtiyacını karşılayacak gölet inşası için yer teslimi yapıldı

AA

Rize'nin su ihtiyacını karşılayacak gölet inşası için yer teslimi yapıldı

RİZE (AA) - Rize'de son dönemlerde yağışın az ve havaların sıcak olması nedeniyle zaman zaman yaşanan içme suyu sıkıntısının giderilmesi için planlanan sel kapanı gölet çalışması için yer teslimi yapıldı.

Rize Belediyesi ile Devlet Su İşlerince (DSİ) kentte 2 yıl önce projelendirilen, Andon Vadisi Çağrankaya Yaylası üzerinde yapılacak Su Göleti Projesi'yle ilgili çalışmayı Belediye Başkanı Rahmi Metin, DSİ Trabzon Bölge Müdürü Cengizhan Kılıçaslan ve beraberindeki heyetle yerinde inceledi.

Metin, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, yapımı planlanan göletin 45 metre gövde yüksekliğinde olacağını, şehrin 2 aylık kadar su ihtiyacını karşılayacağını belirtti.

Rize'de özellikle temmuz ve ağustos aylarında zaman zaman su sıkıntısı yaşandığını vurgulayan Metin, "Kar suyu ve yüzeysel sularla kaynağı besliyoruz. Herhangi bir göletimiz yoktu. Rize'deki depolarımız 12 saatlik suyu depolayabiliyor. Çağrankaya'da yapacağımız gölet projesinin bütün aşamalarını bitirerek yer teslimini tamamlandık. Mevsimsel şartlar oluşturulup 2023 yılı Mart - Nisan aylarında inşaat çalışmaları başlayacak. Bu çalışmayla hem bölgedeki heyelan tehlikesini kontrol altına almış olacağız hem de ciddi bir su depolaması ile de eksik olduğu dönemlerde takviye ile suyu kesintisiz olarak biriktirmiş olacağız." dedi.

Göletin gelecek için önemine değinen Metin, "Rize küresel ısınmayla beraber gelecek yıllarda su sıkıntısı yaşayabilir ama gölet ile o yıllarda da 'İyi ki yapmışız' diyebileceğimiz bir proje, bir çalışma olacak. Göletin bu vadide olması da ciddi anlamda doğaya fayda sağlayarak turizm noktası olması açısından da önemli bir alan. Coğrafyası çok nezih yapılacak göletle beraberde daha farklı bir havaya bürünmüş olacak." diye konuştu.

DSİ Trabzon Bölge Müdürü Cengizhan Kılıçaslan ise Andon Sel Kapanı Projesi'nin önemli bir kaynak yatırımı olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu proje bir anlamda Rize'ye içme suyu sağlayan Andon su kaynaklarını koruma altına almış olacak. Salarha Vadisi'ni taşkınlardan koruyacak ve özellikle yaz aylarında bir iki ay yaşanan su sıkıntısını depoladığı suyu regüle edip Andon kaynaklarını besleyerek, Rize'nin içme suyu sıkıntısını gidererek, içme suyu sorununu güven altına almış olacak. Bu nedenle çok iyi bir proje. Belediye Başkanımızın desteği ile projemizi geliştirmiştik. Projenin bu yıl hayata geçmesini ihalemizi yaparak sağladık. Bismillah diyoruz ve inşaat çalışmalarına başlayıp önümüzdeki yıl da faaliyetimize hızlı bir şekilde devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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