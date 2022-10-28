ÇAYKUR bu yıl yaklaşık 583 bin ton yaş çay aldı

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RİZE (AA) - Doğu Karadeniz'de Artvin'den Giresun'a kadar 46 fabrikayla Türk çay sektörüne yön veren ÇAYKUR, 582 bin 497 tonla 2022 yılı yaş çay alım kampanyasını tamamladı.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü bünyesinde, Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'da yaklaşık 204 bin ailenin yaş çay tarımı yaptığı alan için 16 Mayıs'ta başlayan kampanya, bugün sona erdi.

Kurum, birinci sürgünde 212 bin 445 ton, ikinci sürgünde 195 bin 162 ton ve üçüncü sürgünde 174 bin 890 ton olmak üzere toplamda 582 bin 497 ton yaş çay alımı yaptı.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, AA muhabirine, çok rahat bir çay sezonu geçirdiklerini söyledi. Alim, "Sıkıntı yaşanmadan kontenjansız serbest alımla bayram havasında bir kampanya geçirdik. İnşallah aynı temenniyle gelecek sene de sağlıklı huzurlu bir kampanya geçiririz." dedi.

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