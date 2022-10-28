ÇAYKUR bu yıl yaklaşık 583 bin ton yaş çay aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÇAYKUR bu yıl yaklaşık 583 bin ton yaş çay aldı

AA

Doğu Karadeniz'de Artvin'den Giresun'a kadar 46 fabrikayla Türk çay sektörüne yön veren ÇAYKUR, 582 bin 497 tonla 2022 yılı yaş çay alım kampanyasını tamamladı.

ÇAYKUR bu yıl yaklaşık 583 bin ton yaş çay aldı

RİZE (AA) - Doğu Karadeniz'de Artvin'den Giresun'a kadar 46 fabrikayla Türk çay sektörüne yön veren ÇAYKUR, 582 bin 497 tonla 2022 yılı yaş çay alım kampanyasını tamamladı.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü bünyesinde, Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'da yaklaşık 204 bin ailenin yaş çay tarımı yaptığı alan için 16 Mayıs'ta başlayan kampanya, bugün sona erdi.

Kurum, birinci sürgünde 212 bin 445 ton, ikinci sürgünde 195 bin 162 ton ve üçüncü sürgünde 174 bin 890 ton olmak üzere toplamda 582 bin 497 ton yaş çay alımı yaptı.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, AA muhabirine, çok rahat bir çay sezonu geçirdiklerini söyledi. Alim, "Sıkıntı yaşanmadan kontenjansız serbest alımla bayram havasında bir kampanya geçirdik. İnşallah aynı temenniyle gelecek sene de sağlıklı huzurlu bir kampanya geçiririz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize'nin su ihtiyacını karşılayacak gölet inşası için yer teslimi yapıldı
YEREL HABERLER Rize'nin su ihtiyacını karşılayacak gölet inşası için ...
Kızı Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneye 'cezai sorumluluğu tam' raporu
YEREL HABERLER Kızı Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneye 'cezai ...
Rize'de kızının ölümüne neden olduğu öne sürülen anneye "cezai ehliyeti tam" raporu
YEREL HABERLER Rize'de kızının ölümüne neden olduğu öne sürülen ...
Çaykur Rizesporlu Papa, Beyçimento Bandırmaspor maçını değerlendirdi:
YEREL HABERLER Çaykur Rizesporlu Papa, Beyçimento Bandırmaspor ...
Çaykur Rizesporlu Papa: Şampiyonluk hedefine maç maç ulaşırsınız
YEREL HABERLER Çaykur Rizesporlu Papa: Şampiyonluk hedefine maç maç ...
Rize'de yöresel pileki taşından kaplar üretecek yeni ustalar yetiştiriliyor
YEREL HABERLER Rize'de yöresel pileki taşından kaplar üretecek yeni ...
Kaçkar Dağları'nda iki mevsim bir arada yaşanıyor
YEREL HABERLER Kaçkar Dağları'nda iki mevsim bir arada yaşanıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.