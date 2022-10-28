Rize'de vefat eden kadının ineği vasiyeti üzerine bağışlandı

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RİZE (AA) - Rize'de yaklaşık 3 ay önce yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat eden Huriye Tavukçuoğlu'nun ineği, vasiyeti üzerine oğlu tarafından ihtiyaç sahibi aileye bağışlandı.

İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, ilçeye bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde, yaklaşık 3 yıl önce eşinden ayrıldıktan sonra İstanbul'dan gelerek yerleştiği babaevinde iki çocuğu ile yaşayan Menekşe Sevgen'i ziyaret etti.

Karagöz, ziyarette AA muhabirine, Tavukçuoğlu'nun oğlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kemal Tavukçuoğlu'nun kendisini arayarak, annesinin vasiyetini yerine getirmek istediklerini ilettiğini söyledi.

Tavukçuoğlu'nun, "Sizin bildiğiniz, gerçekten ihtiyacı olan birine bedelsiz vermek isteriz." dediğini anlatan Karagöz, bu istek üzerine harekete geçtiklerini dile getirdi.

Karagöz, bu isteği yerine getirmenin mesuliyet gerektirdiğini ifade ederek, "Alıp verirsiniz, keser yer, satar. Yapılan hayrın bir karşılığı olmaz." dedi.

Bu kapsamda Menekşe Sevgen'e ulaştıklarını belirten Karagöz, "Menekşe hanım, köylü tarafından sevilen biri. İş insanları ve Kaymakamlığın desteği ile evini yeniledik. Menekşe hanımla görüştüm, 'İneği alırım başkanım, çok da isterim ama benim ahırım yok.' deyince, Kaymakamlığımız ile ahırının yerini tespit ederek yaptık. İneğin sağlıklı alanda beslenmesi için 9,5 metrekarelik yerini yaptık." diye konuştu.

Karagöz, "Saraylı" adındaki ineğin dün aileye teslim edildiğini aktararak şunları kaydetti:

"11 yaşında, 4-5 yıl daha çok rahat süt verebilir. İnşallah yavrusunu da alacak. Menekşe hanım ile aileyi görüştürdük. Birbirlerini tanımalarını sağladık. Hocamıza, annesinin ineğini teslim edeceği kişiyi gösterdik. İnek doğru yere gitti. Halamızın hayır kapısı açık olacak. İki çocuğunun yaşam mücadelesini verecek. Çok severek bakacak. Ablamıza da bir gelir kapısı oldu."

Menekşe Sevgen ise ineğin kendisine verilmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Sevgen, "Vesile oldular, ahırımızı yaptılar. Dün teslim aldık. Allah razı olsun. Annelerine rahmet, kendilerine baş sağlığı diliyorum. Ben çok istiyordum ama hayat şartlarım dolayısıyla alma şansım yoktu. Çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.



Kendisi için çok büyük sürpriz olduğunu dile getiren Sevgen, "Beklemiyordum açıkçası. İneğin yanına her gittiğimde dualarım kendisine gidiyordur inşallah. Vesile olanlara çok teşekkür ediyorum." dedi.

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