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Ayder'de kentsel dönüşüm kapsamında ilk yapılar kışın hak sahiplerine teslim edilecek

AA

Ayder'de kentsel dönüşüm kapsamında ilk yapılar kışın hak sahiplerine teslim edilecek

RİZE (AA) - AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Muhammed Avcı, Ayder Yaylası'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılacak oteller yerine hak sahipleri için yapılan yeni yapıların takasının kışın gerçekleştirileceğini söyledi.

Avcı, Güneysu Öğretmenevi'nde gazetecilere, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti.

Ayder'de dönüşümün birkaç aşama olarak planlandığını ifade eden Avcı, ilk etapta doğaya uyumlu modern otopark ile 52 odalı apart otelin ve 76 odalı termal otelin inşasının devam ettiğini kaydetti.

Avcı, Ayder'in en büyük ihtiyacının otopark olduğuna dikkati çekerek, "Ayder içerisinde ciddi araç yoğunluğu var. Ciddi trafik oluşturduğu için turizmin hareketli olduğu dönemlerde vatandaşları rahatsız ediyor. Yaklaşık 1600 araçlık otopark inşaatında sona doğru geliyoruz. Gelecek yılın ortalarına doğru otoparkı tamamlamayı planlıyoruz. Öncelikle Ayder'i trafikle birlikte rahatlatmamız gerekiyor." dedi.

- "Hemşehrilerimizle defalarca toplantı yaptık"

Ayder'in mimarisinin doğal kimliğine dönmesi için çalıştıklarını vurgulayan Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelintülü Şelalesi'nin karşısındaki bölgede örnek yapıları inşa ettik. Burada özellikle yapmaya çalıştığımız, ticari hayatın devam edebilmesi için süreci kademe kademe yürütmeye çalışıyoruz. Öncelikle yeni otelleri yapıyoruz. Daha sonra yıkılacak otellerle onların takasını gerçekleştiriyoruz. Yeni oteller ortaya çıktı. Anlaşma sağlayan vatandaşlarımız var. Mevcut otellerin yıkılması ve orayı almakla ilgili anlaşma sağlayanlar var. İnşallah en yakın zamanda anlaşmalar imzalayıp yeni otellerine geçmiş olacak. Biz de eski otellerin yıkımına başlamış olacağız."

Avcı, takasların gerçekleşmesi için yürütülen resmi çalışmaların devam ettiğini de belirterek, "Çok kısa sürede, kış ayı içerisinde takaslar gerçekleşmiş olacak. Oraya geçen vatandaşlarımızın otellerini yıkmaya başlayınca dönüşüm fiilen başlamış olacak. Yaptığımız yeni yapılarda önümüzdeki yıldan itibaren yaşam başlamış olacak." diye konuştu.

Otoparkın gelecek yıl hizmet vermeye başlayacağını aktaran Avcı, şöyle devam etti:

"Oradaki hemşehrilerimizle defalarca toplantı yaptık. Hepsinin isteklerini teker teker not aldık, hiçbir hemşehrimizin orada mağdur olmaması adına. Ayder'de turizm yapılmıyorken vatandaşlarımız oradaydı. Onların hukukunu korumamız lazım. Yapmaya çalıştığımız, ticaretlerini hiçbir şekilde kesintiye uğratmadan kademe kademe oradaki mimariyi asli kimliğe döndürmekle ilgili çalışmayı yürütmek ve nihayete erdirmek. Toptan bir çalışma yapılırsa orada turizm ve ticaret durmuş olacak. Bunun böyle olmasını, hiçbir vatandaşın mağdur olmasını istemiyoruz. Daha hassas davranıyoruz. Kademe kademe yapıları ve geçişleri sağlayacağız."

- "Ayder'in asli mimari kimliğini yansıtan evler yapıyoruz"

Ayder'de "Binektaşı" diye adlandırılan bölgede işletme yoğunluğu olduğunun altını çizen Avcı, şunları söyledi:

"Bu bölge ile ilgili yapacağımız çalışmada genişletme olabilir. Oradaki vatandaşlarımızı mağdur etmeden bölgeyi daha düzenli hale getirmeye çalışacağız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gerekli çalışmayı yapıyor. Üçüncü aşamada başka bir arazide proje çalışması yapıldı. Yeni otellerin yapımına başlayacağız. Otel dediğimiz bizim dağ evi gibi Ayder'in asli mimari kimliğini yansıtan evler yapıyoruz. Onları tamamladıktan sonra yıkılacak diğer otellerin sahipleri ile takaslar gerçekleştireceğiz. Kademe kademe Ayder'i asli hüviyetine döndürmekle ilgili gayretimiz nihayet bulmuş olacak."

Avcı, kaplıca alanındaki otel eksikliğine de değinerek, "Ayder'de önemli bir kaplıcamız var. Hatta yeni aramalar yapılıyor. Suyun artırılması için çalışmalar yürütülecek. Otel inşallah en kısa sürede tamamlanıp kaplıcası da faaliyete geçmiş olacak. Oradaki hizmette bir duraksama var. Oradaki kaplıcayı bir an önce hizmete sunmamız gerekiyor." dedi.


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