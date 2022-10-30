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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Rize Yenişehir

Hakemler: Göksun Öz, Nazlı Çisil Güngör, Uğur Yüksel

Rize Belediyespor: Arzu Asiye Özdemir 11, Sherrill 6, Benson 14, Zohnova, Sümeyya Özcan 5, İsra Kopuz, Cansu Öncel, Eydina Topçu, Nuran Tutsak, Gizem Kazali Akcan 5, Binnur Gülcan Aydoğmuş, Deniz Üstün 3

Nesibe Aydın: Feride Şevval Akalan 11, Thomas 17, Egbo 9, Derin Yaya 12, Dieng 4, Duygu Özen 2, Gülşah Duman Bıçakçı, Elif Emirtekin 2, Beylem İlba, İlayda Güner 20

1. Periyot: 10-16

Devre: 28-35

3. Periyot: 40-57


RİZE (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Nesibe Aydın, Rize Belediyespor'u deplasmanda 77-44 yendi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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