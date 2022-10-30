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Salon: Rize Yenişehir

Hakemler: Göksun Öz, Nazlı Çisil Güngör, Uğur Yüksel

Rize Belediyespor: Arzu Asiye Özdemir 11, Sherrill 6, Benson 14, Zohnova, Sümeyya Özcan 5, İsra Kopuz, Cansu Öncel, Eydina Topçu, Nuran Tutsak, Gizem Kazali Akcan 5, Binnur Gülcan Aydoğmuş, Deniz Üstün 3

Nesibe Aydın: Feride Şevval Akalan 11, Thomas 17, Egbo 9, Derin Yaya 12, Dieng 4, Duygu Özen 2, Gülşah Duman Bıçakçı, Elif Emirtekin 2, Beylem İlba, İlayda Güner 20

1. Periyot: 10-16

Devre: 28-35

3. Periyot: 40-57





RİZE (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Nesibe Aydın, Rize Belediyespor'u deplasmanda 77-44 yendi.





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