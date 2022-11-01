Rize'de iki evi yaktığı iddia edilen 2 kişi yakalandı

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RİZE (AA) - Rize'nin İkizdere ilçesinde iki evi kundaklayarak yaktığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sivrikaya köyündeki Serkan Ekşioğlu ve İbrahim Keskin'in yayla evlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Erzurum'un İspir ilçesi ve İkizdere'den itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, iki evde kullanılamaz hale geldi.

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, görgü tanıklarının ifadesinin ardından yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.



Ekiplerin yaptıkları çalışmada, şüphelilerin otomobille bölgeden kaçtığı, önce İspir'e ardından Artvin'in Hopa ilçesine geçiş yaptıkları belirlendi.

Ekipler, Hopa İlçe Jandarma Komutanlığı ile yaptıkları ortak çalışmayla şüpheli otomobili durdurdu.



Araçta bulunan N.E ve A.E. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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