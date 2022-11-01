Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'de 4 Kasım Cuma günü Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 oyun ve çift kale maçla sona erdi.
Tedavisi tamamlanan Miya ve Grahovac'ın takımdan ayrı çalıştığı antrenmana, tedavileri süren Mendes ve Efe Tecimer katılmadı.
Yeşil-mavili ekip, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.