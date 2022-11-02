Rize'de silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

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RİZE (AA) - Rize'de 4 ruhsatsız tabanca ile yakalanan 3 şüpheliden 2'si silah kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, silah imalatı yaptığı değerlendirilen O.D, A.B. ve F.T.Y'nin Pazar ilçesinde kargo firmasına teslim ettikleri gönderiye el konuldu ve adresleri arandı.

Aramada 4 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 5 tabanca kabzası ve 29 tabanca fişeği ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından Pazar Adliyesine sevk edilen zanlılardan O.D. ve A.B hakimlikçe tutuklandı, F.T.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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