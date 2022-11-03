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Rize'de kuş gözlem evi yapılacak

AA

Rize'de kuş gözlem evi yapılacak

RİZE (AA) - Rize'de kuş gözlem evi yapılacak.

Rize Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şehir merkezine 4 kilometre mesafede 550 metre rakımda bulunan Isırlık Tabiat Parkı'nda yapım çalışmalarına başlanılan Kuş Gözlem Evinin bulundu yerden 10 metre yüksekliğinde, ayaklar üzerine yerleştirileceği belirtildi.

Konumu itibariyle bölgeye hakim Kaçkar Dağları ve doğu batı yönündeki alanı görebilen bir konumda inşa edilen Kuş Gözlem Evini doğa tutkunları ve fotoğraf severler için eşsiz manzaralar barındıracağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kuşların göç rotaları üzerinde bulunan Rize, sonbahar aylarında bir çok göçmen kuş türünü misafir ediyor. Özellikle kuş gözlem fotoğrafçılarının uğrak noktası olması hedeflenen kuş gözlem evi aynı zamanda Isırlık Tabiat Parkı'nın içinde olması ve Rize Belediyesi Isırlık Sosyal Tesisi'ne olan yakınlığıyla da günü birlik gezinti yapmak isteyen turistlerin de ilgisini çekecek. Rize Belediyesi tarafından başlatılan Kuş Gözlem Evi çalışmalarının yakın zamanda tamamlanıp, doğa severlerin hizmetine sunulması planlanıyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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