Rize'de 1,7 kilogram metamfetamin ile yakalanan zanlı tutuklandı

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RİZE (AA) - Rize'de 1 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışma yürüten Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şüpheli bir araçta arama gerçekleştirdi.

Narkotik köpeği "Naomi" ile yapılan aramada, iki parça halinde, toplam 1 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucuyla yakalanan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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