"İlk Evim, İlk İş Yerim" ile "İlk Evim Arsa" projelerinin tanıtım tırı Rize'ye geldi

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RİZE (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kampanyasıyla ilgili bilgi vermek amacıyla hazırlanan tanıtım tırı Rize'de vatandaşlarla buluştu.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlanan tanıtım tırını ziyaret edenleri TOKİ uzmanları ve görevliler karşılayıp proje hakkında bilgi verdi.

Vatandaşlar sanal gerçeklik gözlükleri aracılığıyla TOKİ projelerindeki daireleri görme imkanı buldu.

Ziyaretçiler kampanya hakkında merak ettiklerini görevlilere sorarak bilgilendi.

Tanıtım tırına gelerek projeler hakkında bilgi alan Mustafa Zorer, güzel bir proje olduğunu belirterek, "Dizaynı ve konforu çok güzel. Katların yüksek olmamamız da güzel." dedi.

Projeyi beğendiğini dile getiren Mehmet Altfidan ise, "Evler çok güzel. İyiki de yazılmışım. Evin içini sanal gözlükle baktım konforlu. İnşallah çıkar. Hayalimdeki eve yakın." diye konuştu.





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